Neue Alben von Cowboy Junkies, Get Well Soon und Nullmillimeter

Was taugen die neuen Alben von Cowboy Junkies, Vincent Peirani, Get Well Soon und Nullmillimeter? Das verrät der KN-Albencheck, die Höchstwertung liegt bei fünf Scheiben.

„Songs Of The Recollection“

Cowboy Junkies

Wenn eine Band wie Cowboy Junkies sich Lieder einiger der größten Songwriter dieses Planeten anverwandelt, darf man die getrost in guten Händen wissen. Es sind neun Songs, die die 1985 gegründete kanadische Rockband in ihrer langen Karriere maßgeblich beeinflusst haben. Die spacige Version von Gram Parsons „Ooh Las Vegas“ oder ein fantastisch entschleunigt bluesiges „Seventeen Seconds“ (The Cure) gibt es von Cowboy Junkies bereits. Neu aufgenommen sind etwa das relaxt interpretierte „No Expactions“ (The Rolling Stones), zwei vortreffliche Tracks von Neil Young oder das bewegend vorgetragene „Five Years“ von David Bowie. (Proper Records, Bertus)

5 Scheiben

„Jokers“

Vincent Peirani

Peirani setzt sein Akkordeon so dynamisch und innovativ ein, wie derzeit niemand sonst. Selbst im breitschultrig rockigen Opener, der ganz harmlos mit einer Spieluhr-Melodie beginnt, wirkt dieses oft so sträflich betulich gespielte Instrument in den Händen des grandiosen französischen Jazzers keinesfalls wie ein ulkiger Fremdkörper, sondern cool und kantig. Schier unfassbar angesichts der Klangfülle, dass hier im Verein mit Ziz Ravitz (Schlagzeug) und Frederico Casagrande (Gitarre) ein neues Trio Peiranis spielt. Acht weitere brillant arrangierte jazzige, rockige, bluesige, balladeske Tracks mit stabilen Spannungsbögen folgen, gespickt mit virtuosen Volten und delikaten Melodien. (ACT)

5 Scheiben

„Amen“

Get Well Soon

Konstantin Gropper verhehlt nicht, „Amen“ sei „ein Pandemie-Album“. Doch auch während der Klausur im Lockdown Anfang 2021 ist dem Kreativzentrum, Sänger und Gitarristen von Get Well Soon das Gespür für fabelhaften Pop nicht abhandengekommen. Nach der ästhetischen, subtilen Alptraumhaftigkeit des Vorgängers „The Horror“ labt die Band sich jetzt an einem opulenten Soundpool, in dem Beatles, Pet Shop Boys, Electric Light Orchestra, The Divine Comedy und David Bowie planschen. „I Love Humans“ heißen Songs, „Golden Days“ oder „Our Best Hope“, eine Hymne im Cinemascope-Format. Statt um Angst geht es um Hoffnung. Wenn wir gerade eines gebrauchen können, dann die. (Virgin Music)

5 Scheiben

„Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd“

Nullmillimeter

Die neue Hamburger Band setzt sich zu drei Fünfteln aus Musikern von Staring Girl zusammen, und das hört man auch. Etwas poppiger klingen die Songs allerdings auf dem Debütalbum des Quintetts, und natürlich auch anders durch den Gesang von Naëma Faika, der in der Phrasierung manchmal dem von Sophie Hunger ähnelt. Teils auf Englisch, meistens auf Deutsch interpretiert sie einfühlsam poetische, bilderreiche, kluge Texte, die sich nicht nur, aber vor allem auch um Zwischenmenschliches drehen. Warum eingängige Songs dieser Qualität hierzulande oft noch immer abstinken gegen all diese substanzlosen Lieder in Muttersprache, bleibt ein ewiges Rätsel. Aber vielleicht gelingt Nullmillimeter ja doch der meterhohe Erfolg, den sie verdienen. (Fressmann)

4 Scheiben