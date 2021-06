Kiel

Da umarmt eine Hausfrau die Maggi-Flasche so glücklich wie einen Kriegsheimkehrer, verheißt ein Eisplakat „gefrorene Freude“. Cool wie im Comic mutet die Reklame für den Ford 63 an, und ein Kiel-Plakat von 1955 bringt mit Rathausturm und Sprotte die Stadt in knappen Formen und starken Farben auf den Punkt. Leuchtend bunt oder mit markantem Strich machen die Plakate im Stadtmuseum Warleberger Hof auf sich aufmerksam. Und erzählen neben neuen Produkten von Aufbruchsstimmung, Wirtschaftswunder und der Sehnsucht nach dem besseren Leben.

„Plakate haben eine Botschaft“

Zum ersten Mal rückt die neue Ausstellung den in den letzten 20 Jahren stark gewachsenen eigenen Bestand in den Blick, kuratiert von Doris Tillmann, die im Mai als Direktorin von Stadt- und Schifffahrtsmuseum verabschiedet wurde, und die den Bereich in ihrer Amtszeit als rege Sammlerin bewusst erweitert hat: „Plakate haben eine Botschaft, und sie wirken immer auf mehreren Ebenen.“ Machen Kommunikationsangebote, dokumentieren Zeitgeschichte – und vor allem sind sie Hingucker. So hat sich unter den mittlerweile rund 5000 Plakaten auch immer stärker ein Zusammenhang hergestellt: „Plakate entstehen immer aus ihrer Gegenwart heraus.“

So sollen sie in der chronologisch geordneten Ausstellung „vielfältig und gleichzeitig kompakt das 20. jahrundert spiegeln. Ein Restart für das Stadtmuseum, sagt Tillmanns Nachfolger Johannes Rosenplänter über die Ausstellung und ist froh, dass das Haus, das zwar schon seit April offen ist, nun auch neue Blicke eröffnet.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielfalt auf 250 Blättern

250 Blätter zeigen, wie sich das Medium, das unter dem Label „Kunst der Straße“ seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert den öffentlichen Raum in den Städten prägte, entwickelt und verändert hat. Von den arg wortlastigen Frühwerken, die sich der reinen Information verschrieben hatten, und die der Dichter Richard Dehmel nach dem Besuch einer Plakatausstellung 1895 in Berlin als „krauses Einerlei“ von Form und Farbe beschrieb, feiern eine esoterisch beleuchtete Osram-Werbung oder die für die Insel Sylt aus den Wellen steigende Nixe den Jugendstil, bevor sich die Linien im Agitprop von Revolution und Krieg verhärten.

Ganz anders daneben die Plakate des Expressionisten Max Pechstein, der in der Weimarer Zeit mit expressivem Strich für die Republik warb. Und gleichzeitig wird in satten Farben und schöner Grafik auf der Werbung für das Reiseland Deutschland oder Nordlandfahrten auch die neue Trend zu Reisen und Welterkundung sichtbar.

Vom neuen Seefischmarkt zur „Kieler Herbstwoche“

So lebt die Ausstellung auch von ihren Gegensätzen. Quer durch alle Lebenswelten von Konsum bis Politik reicht die Vielfalt der Ausstellung, die auch von ihren Gegensätzen lebt. Auch, dass die Nazis eifrig den Konsum förderten, belegen die Plakate aus dieser Zeit. Von gleitender Eleganz die Segler, die Ottomar Anton für die Olympiade 1936 entwarf – krasser Gegensatz zum markigen Strich und Arbeiterbild, das der Grafiker für die NSDAP-Propaganda entwarf.

Wichtig ist Doris Tillmann der Kieler Bezug - etwa, wenn die Stadt 1948 „den neuen Seefischmarkt“ vorstellt, die kurze Ära der Fährlinie Kiel - Korsör oder die „Kieler Herbstwoche für Kunst und Kultur“, die vom 11. bis 18. September 1921 stattfand. Just 100 Jahre vor der gerade für Anfang September terminierten Neuauflage … Und dann ist da noch das „Wettfliegen“ 1908, auf dem ein zwischen Dracula und Mephisto flirrendes Fledermausgeschöpf zum Kieler Sportfest lädt. Vermutlich damals in Ermangelung genauerer Vorstellungen eines Flugobjekts.

„An Plakaten kann man nicht vorbeisehen“

Doris Tillmann liebt diese Geschichten hinter den Plakaten; etliche davon sind in dem üppigen, schön gestalteten Katalog zur Ausstellung nachzulesen. „Das war eine große Recherche“, sagt sie, „aber wir haben zu jedem Plakat etwas herausgefunden.“ Die Arbeit hat sich gelohnt, auch weil die Plakate hinter Ästhetik und Informationsgehalt auch Stand und Wertekanon der Gesellschaft spiegeln.

Abrupt ändert sich etwa der visuelle Eindruck mit den späten Sechzigern und Siebzigern. Da finden Flowerpower und Pop-Motive in die Bilder, setzt man auf Fotos statt auf Zeichnung. Holger Matthies‘ schon ikonisches Plakat für die Kieler Theaterinszenierung Der Haushofmeister (1976) ist ebenso zu sehen wie die im Kinderbilder-Duktus gestalteten Wahlplakate der Grünen um 1980 - oder das seltsam markige CDU-Plakat von 1987, das vor rot-grünem Chaos warnt. Ob die künstlerisch wertvolle Zeit der Plakate vorbei ist? „ich glaube nicht“, sagt Tillmann, „solange im öffentlichen Raum öffentliche Kommunikation stattfindet, wird es Plakate geben. Und an denen kann man nicht vorbeisehen.“

Stadtmuseum Warleberger Hof. Bis 22. Januar 2022. Di-So 10-18 Uhr, Sonntagsführungen jeweils 11.30 Uhr. Eintritt frei. Digitale Ausstellungseröffnung unter: www.kiel.de

Katalog, hg. von Doris Tillmann, Ludwig Verlag, 384 Seiten, 30 Euro.