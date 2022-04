Kiel

Bedeckt mit einem Chaos aus Bäumen und Gegenständen türmt sich eine Insel aus dem Nichts eines fiktiven Ozeans, Hütten ducken sich ins Dickicht eines finsteren Waldes, ihre erleuchteten Fenster strahlen wie Augen in der Dunkelheit. In seinen Bildern schafft Maxim Brandt Welten, in denen Vertrautes und Fremdes nebeneinander existieren. Bunt sind diese Welten, nicht selten düster-bunt. Man kann in sie eintauchen und wenn man glaubt, sich darin zurechtzufinden, entdeckt man Überraschendes, das in die Irre führt.

Knapp 30 Arbeiten des Muthesius-Absolventen, der seit 2015 in Berlin lebt, präsentiert Rainer Gröschl in seiner Galerie in der Holtenauer Straße. „Ich mag das Irrationale“, sagt Brandt. „Die reale Welt ist mir nicht genug.“ Inseln und Hütten sind wiederkehrende Motive in seinem Bildern. Für ihn sind es Mikrokosmen, „Orte, in denen man Zuflucht suchen und sich verstecken kann.“ Vielleicht seien seine Bilder ein psychologisches Selbstporträt, so der 35-Jährige. „Als Künstler ist man oft allein und ich bin gern allein mit mir selbst.“

Poesie ist wichtig in den Bildern von Maxim Brandt

Seine Mikrokosmen spickt er mit allerlei Gegenständen – von der Bananenstaude über den Tennisball bis zur Leiter oder den Überresten einer Wassermelone. Die Dinge wecken Assoziationen, bieten Orientierung, die durch ihre Kombination jedoch meist scheitert. Als „poetische Inszenierungen“ bezeichnet der gebürtige Ukrainer, der als 14-Jähriger 2000 mit seiner Familie nach Deutschland kam, seine malerischen Kompositionen. Poesie ist ihm wichtig. Teilweise speisen sich seine Bildideen bis heute aus Märchen, die er in seiner Kindheit im damals sowjetischen Fernsehen als Zeichentrickfilme gesehen hat.

Mit der zunächst abstrakten Idee im Kopf sucht er im Netz nach Bildern, die er am Rechner zu einer Collage zusammenführt, um sie anschließend in Malerei zu übersetzen. „Wenn ich einen Pilz malen möchte, soll er auch aussehen wie ein Pilz. Ich mag das Realistische“, sagt er – was nicht ausschließt, dass er bei der malerischen Umsetzung sehr spontan und experimentell mit der Vorlage umgeht. Nicht selten wird er mit Neo- Surrealisten verglichen; doch dieses Label gefällt Maxim Brandt nicht. „Mir geht es um das bewusste Konstruieren imaginärer, poetischer Welten“, sagt er. „Ich forciere sie, um die reale Welt zu erweitern.“

Holtenauer Str. 59 (Hinterhof), Eröffnung 8. April, 18-22 Uhr. Bis 8. Mai. Fr/Sa 12-19 Uhr, So 12-16 Uhr und nach telefon. Vereinbarung 0172 512 1213