Schleswig-Holstein

Schlimm genug, dass Mama die Stimme verloren hat und sich nach der OP mitten in der Adventszeit erst mal irgendwo in einem Schweigekloster auskurieren muss. Und dass Papa über seiner Schreibblockade alles vergessen hat, was mit Weihnachten zu tun hat. Also wirklich alles, vom Kalender bis zur Deko! Am schlimmsten aber ist, dass Finja sich nun jeden Tag irgendwelche tollen Adventskalenderüberraschungen ausdenken muss, um mit den neugierigen Mitschülern mitzuhalten.

Das kurbelt die ohnehin blühende Fantasie der Grundschülerin an – vom sprechenden Glückskeks aus Papas Werkstatt bis zum fliegenden Stern. Es hat aber auch seine Tücken, weil Finjas Lügengeschichte mit jedem Tag größer und komplizierter wird …

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Wunder, dass sie sich irgendwann sogar mit dem großen Bruder Mo verkracht. Herrlich turbulent geht es zu in Silke Wolfrums „Glückskekse im Advent“. Aber die Autorin lässt in dem von Nele Palmtag mit witzigem Kinderstrich illustrierten Buch auch mit viel Herzwärme und Humor kindliche Verlorenheit und Finjas praktischen Geist verfließen. Eine erstaunliche Fee und ein Glücksschwein sorgen dafür, dass dann am Ende beim Krippenspiel alles gut wird.

Joseph von Eichendorff. Weihnachten (Kindermann Verlag). Quelle: Kindermann Verlag

Wer es etwas bunter, leuchtender oder auch lieblicher mag, der greift zu Joseph von Eichendorffs Klassiker „Weihnachten“ (1837), der die Heilige Nacht als staunend nachdenklicher Flaneur beschreibt. Illustratorin Pe Grigo hat das Gedicht für den Kindermann Verlag mit vielen Lichterketten hell und warm beleuchtet und ein paar Engelwesen eingebaut, die so nur in der Weihnacht zu sehen sind. Ein Buch, in dem die Kleinsten viel zu entdecken haben.

Pippi Langstrumpf bis Katniss: Buchrebellinnen aus der Literatur

Book Rebels: 75 Heldinnen der Literatur, hg. v. Annette Pehnt. Illustriert von Felicitas Horstschäfer. Hanser, 192 Seiten, 22 Euro Quelle: Hanser

Alice im Wunderland, Pippi Langstrumpf oder Momo sind für ihren rebellischen Geist bekannt. Aber sie sind bei Weitem nicht die einzigen, wie der jüngste Band der Reihe „Book Rebels“ belegt. 75 Heldinnen aus der Literatur werden da in knappen Porträts vorgestellt – von Otfried Preußlers kleiner Hexe bis zu Katniss in „Die Tribute von Panem“, von Mary Poppins bis zur roten Zora und Kahu, die in Neuseeland die Wale reitet.

Begleitet werden die Texte, die 32 Studenten vom Literaturinstitut der Uni Hildesheim schön persönlich geschrieben haben, von den mystisch-symbolhaften Illustrationen von Felicitas Horstschäfer. So ist nach dem Lexikon-Prinzip eine Fundgrube voller Leseanregungen entstanden. Und von Mädchen, die jede auf ihre Weise stark sind – und nebenbei zur Entdeckungsreise durch die Literaturgeschichte einladen. Schön, dass der Band mit Virginia Woolfs „Orlando“, Shakespeares „Romeo und Julia“, Agatha Christies „Miss Marple“ und anderen locker in die „große“ Literatur hineingleitet.

Mona Harry auf der Spur von Menschen und Dingen

Mona Harry: Die Dinge und wir. KJM, 36 Seiten, 15 Euro Quelle: KJM Verlag

„Eines Tages erfanden die Dinge die Menschen“, so beginnt Mona Harry ihr Bilderbuch „Die Dinge und wir“. Möglich aber auch, dass es genau andersherum war. Und eigentlich ganz egal – denn die Dinge und die Menschen, das lässt sich mittlerweile sowieso nicht mehr trennen. Aber es macht großen Spaß, in Worten und Bildern der zwischen Kiel und Hamburg pendelnden Slammerin der unauflöslichen Verbindung von beiden nachzuspüren.

Mona Harry, 2020 mit dem Förderpreis des Kunstpreises Schleswig-Holstein ausgezeichnet, erzählt, wie Menschen und Dinge einander bedingen. Man sieht fragile Strichfiguren in Autos oder wie ins Regal gestellt, sieht sie mehr Dinge anhäufen und staunen. Die klaren, gedruckt-aquarellgestrichelten Bilder haben den Blues, und in den knappen Sätzen ordnet sich die Welt. Ein nachdenkliches Buch, das die Wahrnehmung ins Stolpern bringt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bleistiftherz“ oder ein Mädchen kriegt Mut

Richtig in der Welt ist Liv nur, wenn sie sie mit dem Zeichenstift aufs Papier bringt. Und auch die Menschen kommen ihr erst nahe, wenn sie Augen, Nasen, Münder zeichnet. Wenn sie dagegen ganz real vor der Schule stehen und sie mit ihren Blumenkleidern und als „Madame Marmorkuchen“ hänseln – dann macht ihr das einfach Angst. Kein Wunder, dass die fast Dreizehnjährige die Krise kriegt, als ihre Mutter sie beim Skateboard-Ferienkurs anmeldet.

Elin Hansson: Bleistiftherz. Aus dem Norwegischen von Meike Blatzheim. Hummelburg Verlag, 192 Seiten, 12,99 Euro Quelle: Hummelburg/Ravensburger

Einen guten Grund mitzumachen, gibt es allerdings doch. Und der heißt Frans, hat ein „freches Ottergrinsen“ und die grünsten Augen der Welt.

Elin Hansson hat ein Gespür dafür, wie die Gefühle explodieren und ins Schwimmen geraten. Und wie das ist, wenn man nicht mehr weiß, wer man ist. Wie Liv wider die inneren Ängste Vertrauen zu sich selbst entwickelt, den Zorn in Mut verwandelt – und doch noch skaten lernt, das erzählt die norwegische Autorin in ihrem Debüt „Bleistiftherz“ feinfühlig und mit Spaß an skurrilen Leuten und Situationen. Dass nebenbei außerdem auch noch ein bisschen Erste Liebe hineinspielt – umso besser.