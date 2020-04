Landestheater: Ganz zu Hause im Norden

Rendsburg

Ute Lemm sieht in der Spielplan-Präsentation „gerade in diesen Wochen, wo die Theater leer bleiben und sich der Vorhang nicht hebt, einen ermutigenden und kraftvollen Moment. Denn wir Menschen brauchen Geschichten und gemeinsam erlebte Zeit“.

Musiktheater als "Kraftwerk der Gefühle"

„Musiktheater ist ein Kraftwerk der Gefühle und das Singen der ureigenste musikalisch-künstlerische Ausdruck“, sagt Kornelia Repschläger. Die neue Operndirektorin traut diese Energie auffällig vielen Werken der leichteren Muse zu, bietet im Unterhaltungsgenre aber keineswegs das Allergängigste.

Preisgekröntes Musical "Grimm!"

Gleich zu Saisonbeginn setzt "Grimm!" ein Ausrufezeichen. Das Textbuch zur frechen Neuinterpretation vom Märchen Rotkäppchen wurde mit dem Deutschen Musical-Theater-Preis ausgezeichnet. Und Autor Peter Lund soll es selber in seiner Heimatstadt Flensburg inszenieren. Generalmusikdirektor Kimbo Ishii will den Swing in Thomas Zaufkes „fabelhafter“ Musik der Tiere wecken. Und „böser Wolf“ geht in Schleswig-Holstein als Thema immer.

Operndirektorin Repschläger setzt auf Unterhaltung

Überraschend mag erscheinen, dass mit dem "Frühling" von Altmeister Léhar und den "Lustigen Nibelungen" von Oscar Strauss gleich noch zwei Operetten von Repschläger auf die Bühnen gebracht werden sollen. Da könnte Händels Barockoper "Xerxes" tatsächlich ein weniger süßes Gegengift bilden (Inszenierung und Raum: wieder Repschläger), das aber stilistisch kundig angefasst sein will.

Das ist das Landestheater „Theatervielfalt und musikalische Erlebniswelten“ zum Mitfiebern und gerne „an der Grenze zum Sagbaren“ will das neue Leitungsteam am Schleswig-Holsteinischen Landestheater zwischen den Meeren bieten. Dafür hat die Generalintendantin und Geschäftsführerin Ute Lemm, zuletzt Künstlerische Betriebsdirektorin und Orchesterdirektorin am Theater Erfurt und nun in Rendsburg Nachfolgerin von Peter Grisebach, als Operndirektorin die Berliner Opernregisseurin Kornelia Repschläger in den Norden gelockt. Die ehemalige Spielleiterin der Wiener Staatsoper wirkt parallel als Professorin der Opernsektion an Stuttgarts Musikhochschule. Der norwegische Tänzer Emil Wedervang Bruland aus Mario Schröders Kieler und Leipziger Compagnie wird Ballettdirektor. Martin Apelt, der bis 2014 ein Jahrzehnt Schauspieldirektor am Staatstheater Darmstadt war und Erfahrung als Dramaturg, Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner hat, übernimmt die Schauspielsparte. Der bereits allseits beliebte Generalmusikdirektor Kimbo Ishii plant mit 2020/21 bereits seine zweite Saison. Auch die Puppenspielerin Sonja Langmack sorgt weiter für die oft frappierenden Impulse des Figurentheaters. Verwaltungsdirektorin Jana Urhammer jongliert seit Jahren mit dem komplexen Zahlenwerk des weit im Land aufgefächerten Bühnenbetriebs.

Repertoire-Hits von Puccini und Smetana

Die große Oper wird mit Puccinis Thriller "Tosca" (in der Regie von Repschläger) und Smetanas "Die verkaufte Braut" romantisch bedient. Beide Produktionen will der GMD Kimbo Ishii einstudieren. Die tschechische Nationaloper soll mit Matthias Remus ein alter Hase in Sachen Regie und Hannoveraner Hochschulprofessor inszenieren und dabei die „zwischenmenschlichen Abgründe“ unter der Volkstanzoberfläche freilegen.

Neuer Schauspielchef Martin Apelt mit Bezügen zum Norden

Der neue Schauspielchef macht sich eine Spur rarer als die Opernkollegin. Martin Apelt zeichnet aber für Bühne und Kostüme der ebenfalls musikalisch geprägten Saisoneröffnung verantwortlich: Da wird der oscarnominierte Erfolgsfilm "Wie im Himmel" von Kay Pollak auf die Bühne heruntergeholt und von Wolfgang Hofmann inszeniert.

Deutsch-dänisches Hof-Drama "Der Leibarzt"

Der schwedische Bezug passt gut zu anderen nordischen Akzenten im Schauspiel, denn neben Lessings "Nathan" und Shakespeares "Romeo und Julia" lassen die Uraufführungen eines dänisch-deutschen Hof-Dramas von Peter Schanz rund um den königlichen "Leibarzt" Struensee sowie die „fast mythologische Irrfahrt durch den hohen Norden" "Odysseus Meerumschlungen" mit baltischen Bezügen aufhorchen. Letztere wird inszeniert von der „multitalentierten“ Autorin Constanze Behrends.

Miller-Drama und mehrere Komödien

Ansonsten im vielfältigen Sprechtheater-Programm: Arthur Millers Drama "Alle meine Söhne" und mehrere Komödien – etwa von dem viel beachteten Katalanen Jordi Galceran. Das Schauspiel-Ensemble hat die aufständische Auseinandersetzung mit Intendantin Lemm um die Besetzung des Chefsessels gut überstanden und nimmt nun die gestandene Alternative Martin Apelt in konstanter Besetzung an.

Klassische Musik von Mozart und Saint-Saens für das Ballett

Völlig neue Impulse sind in der Ballettsparte zu erwarten. Die Handschrift des norwegischen Tänzers und Choreografen Emil Wedervang Bruland könnte hierzulande bekannt vorkommen, da er aus Mario Schröders Schule stammt, der in Kiel 2004 ebenfalls schon Mozarts Requiem vertanzen ließ. Auch Brulands zweite Choreografie ist kein Ballett, sondern ein überaus populäres Orchesterwerk von Camille Saint-Saens, unterfüttert mit Klängen von Schostakowitsch: die „tierische Fantasie“ der "Karneval der Tiere". Da wird zum Einstand offenbar sehr nach garantiertem Publikumszuspruch geschielt.

Beethoven für das Orchester, Kriminalkomödie für die Puppen

Während Generalmusikdirektor Kimbo Ishii im Konzertsektor darauf hofft, dass er im Herbst seine Hommage an Beethoven fortsetzen kann, zielt das Puppentheater nicht nur (wie das weiterhin mobile Kinder- und Jugendtheater) auf das junge Publikum, sondern hat auch einen Hit für Erwachsene im Programm: die Kriminalkomödie "Heringstage" von Sonja Langmack. Auch da dürfen sich Schleswig-Holsteiner ganz zu Hause fühlen.

