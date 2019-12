Auf Kurs gegen den Mainstream

Kiel

Es wurden „kuriose Theorien in den ersten zwei Monaten aufgestellt“, erzählt Richard Schröder, der von allen nur Richi (sprich „Ritschie“) genannt wird. Seit Mitte September ist er der neue Inhaber der Schaubude, nachdem sein Vorgänger Julius Jörck den Platz hinterm Tresen gegen einen Platz im Hörsaal der CAU Kiel getauscht und ein Studium begonnen hat. Jörck hatte den Clubbetrieb quasi im Alleingang gestemmt; eine Mammutaufgabe, die nicht viel Raum für Erholung ließ. Das soll bei Richi anders sein, denn er ist Mitglied im Vorstand des Go Kiel Yourself e. V., einem Fördernetzwerk für Heavy-, Psychedelic- und Stonerrock, aus dem Unterstützung beim Betreiben des Clubs kommt.

" Richi " ist im Hauptberuf Agrarwissenschaftler

Die ursprüngliche Idee, dass der ganze Verein die Schaubude übernimmt, scheiterte an zahlreichen bürokratischen Hürden, die in der Kürze der Zeit unmöglich zu nehmen waren. „Es hieß, dass es das Einfachste sei, wenn eine einzelne Person die Konzession beantragt, damit der Betrieb weiterlaufen kann“, erzählt Richi, der sich derzeit hauptberuflich mit seiner Doktorarbeit in Agrarwissenschaften beschäftigt. Es habe auch andere Interessenten gegeben, „aber es war wichtig, dass die Schaubude die Schaubude bleibt“, ergänzt er. Das bedeute, dass sich am Konzept aus Partyreihen und Punk- oder Wavekonzerten und deren Subgenres sowie weiterer kultureller Veranstaltungen wie Poetry Slams nichts ändern wird.

Das Personal ist das alte geblieben

Auch das Personal wurde übernommen, eine Mitarbeiterin kümmert sich jetzt um Tresenabläufe, Schichtpläne und Bestellungen, Richis Schwerpunkt sind die Organisation, Buchhaltung und Finanzen, das Booking übernimmt Dennis „Ötzi“ Oelze von Go Kiel Yourself.

Nach der Übernahme lief alles wie gewohnt

„Es war schön zu sehen, dass beim ersten Konzert nach unserer Übernahme alles wie gewohnt lief“, meint Richi zufrieden. An einigen Preisen möchte er jedoch noch etwas ändern, so möchte er zumindest ein günstiges Bier anbieten, „denn das ist ja ein Punkerladen, in dem man für ’ nen Zehner ’ne gute Band sehen und ein, zwei Bier trinken können sollte“. In naher Zukunft freut er sich auf die Konzerte von Cryssis, der Band des Tote-Hosen-Drummers Vom Ritchie (9. Januar) sowie der Power-Funkrockband Mother`s Cake aus Österreich (9. Februar).

Das 7. Kein-Kiel-Festival als Highlight

Ein Highlight dieses Jahres steht am heutigen Sonnabend mit dem 7. Kein-Kiel-Festival an, zu dem die Kieler Indie-Legende No More Bands wie Girls Under Glass und Charles Lindbergh n.e.v aus Hamburg sowie die Dead Astropilots aus Frankreich eingeladen hat, mit denen No More Anfang des Jahres in Lille gespielt haben. Beginn ist um 20 Uhr in der Kieler Schaubude, die auch weiterhin auf Kurs gegen den Mainstream ist.

