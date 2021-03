Kiel

Wie schneiden die Alben von Noga Erez, Roosevelt, Adult Mum und Waldskin ab? Der Alben-Check der KN-Redaktion vergibt maximal 5 Scheiben für die Neuerscheinungen.

Noga Erez: „Kids“

Erfrischend wie eine kalte Dusche klatscht der Sound der israelischen Pop-Sängerin, Rapperin und Produzentin Noga Erez der geneigten Zuhörerschaft auf den Schädel. Originell und energiegeladen findet Erez Zugänge zu einer Menge relevanter Themen.

Da wird die Lockdown-Langweile verhackstückt im Song "No News On TV", und in "Views" thematisiert sie den Kampf auf der Erfolgsleiter - jeder gegen jeden. Dazu hat Noga Erez ein großartiges Musikvideo gedreht, bei dem ein schnödes Treppenhaus zum symbolischen aufgeladenen Ort wird. Dynamisch und auf den Punkt wirkt Erez´ elektrisierender Sound. (City Slang)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Roosevelt: „Polydans“

Es klingt wie ein trotziges (Über-) Lebenszeichen der Clubkultur, die seit einem Jahr brachliegt. Pulsierender Elektro-Pop, den der Kölner Marius Lauber aka Roosevelt mit seinem dritten Album "Polydans" unter die Leute bringt. Eingespielt mit Synthesizer, Gitarre, Bass, Drums; dazu gibt es Gesang mit einem Hauch Indie.

Traurig stimmt diese Musik mit ihrem Touch Retro-Disco-Sound dabei kein bisschen. Der Beat versetzt einen in Zeiten, als die Tanzflächen noch nicht einsam vor sich hin staubten. So wirkt der Song "See You Again" wie eine Durchhalteparole für alle verhinderten Clubgänger. (City Slang)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Adult Mum: „Driver“

Schwelgerisch geht es los auf dem Album "Driver" von Adult Mum. Schummeriger Pedalsteel-Sound und eine feine, leicht rauchige Stimme, die auch mal countryesk in die Kopfstimme kippt , bringen den Bedroom-Indie-Pop-Mix zum Leuchten. Stevie Knipe kann aber auch Uptempo.

Dazu twangen die Gitarren, rumpelt das Schlagzeug schön trocken. Alles klingt herzlich entspannt, ohne ins Seichte zu gleiten. Auch das Songwriting und die Instrumentierung, bei der auch Keyboards nicht fehlen dürfen, passen gut zu einem Album, das vielleicht nicht überrascht, aber bei dem es nichts zu meckern gibt. (Epitaph / Indigo)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Waldskin: „Clarity Before The Clash“

Rätselhaft und düster tönt der Mix aus Electronica und Art Pop der Schweizer Band Waldskin. Digitale Sounds und Geräusche kombiniert mit Instrumenten wie E-Gitarre, Schlagzeug und Cello verwebt das Trio. Dazu mäandert ein somnambuler Gesang.

Sehr atmosphärisch wirkt der Sound, fast sakral und streng im Stück "Pitch Black", dunkel ausfasernd und mit brachialen Bässen und Drums und tiefen Klavierakkorden klingt "The Shore", trip-hoppig kommt "Sharing Atoms". Immer wieder scheint eine Ahnung von nahender Gefahr auf. Passend zum Albumtitel, der die Klarheit vor dem Zusammenprall kündet. (Motor Entertainment)

Bewertung: 3/5 Scheiben