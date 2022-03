Kiel

Wie sind die neuen Alben von Stromae, The Weather Station, Cascadeur und Beirut geraten? Der Check der Kulturredaktion verrät es und vergibt maximal fünf Scheiben.

„Multitude” Stromae: 5 Scheiben

Sein Album ist der Hype der Stunde: Die Feuilletons berichten rauf und runter über den belgischen Sänger und Rapper Stromae. Und das völlig zu Recht. 2010 gelang dem Musiker mit der Single „Alors On Danse” ein Nummer-Eins-Erfolg – auch in Deutschland. Nach sieben Jahren Abstinenz ist Stromae zurück. Mit großer Ausdruckskraft formt er Electro, Hip-Hop und Chanson mit Zutaten aus Latin, Afro und Symphonie-Orchester-Klängen zu wahrhaft zeitgemäßem Pop. Die Texte erzählen von der Qual der Depression genauso wie vom Kapitalismus. Stromaes Stimme von brusttief bis Falsett ist schlicht: formidable. (Polydor

„How Is It That I Should Look At The Stars” The Weather Station: 4 Scheiben

Die kanadische Singer-Songwriterin Tamara Lindeman ist die Frau hinter dem Projekt The Weather Station. Im Lockdown 2020 erschuf sie das Album „Ignorance”, das 2021 erschien. Doch damit war die kreative Reise dieser besonderen (Pandemie-) Zeit nicht zu Ende. Noch weitere – im Vergleich – eher kontemplative Stücke waren entstanden. Subtil instrumentiert durch zahlreiche Gastmusiker. Im Fokus steht die mal dunkel volle, mal zerbrechliche Stimme Lindemans, die durchaus an Landsfrau Joni Mitchell erinnert. Dazu ruhige Klavierakkorde, zartes Flirren eines Saxofons. Zehn stillschöne Balladen. (Fat Possum)

„Revenant” Cascadeur: 4 Scheiben

Kann diese Stimme wirklich einem Mann gehören? Wenn man den französischen Sänger und Musiker Cascadeur zum ersten Mal singen hört, kann man es kaum glauben. In einer Retro-Motoradkluft samt Helm tritt der „Stuntman” (Cascadeur) eher markant auf, die hohe, klare Stimme scheint dagegen zu einer Frau zu gehören. Umweht von Chören, sphärischen Klängen kommt der Sound oft filmisch daher. Dazu passt, dass Cascadeur einen Song zur populären Serie „Lupin” geliefert hat. Mal tönt der Synth-Pop atmosphärisch wie aus einem Italo-Western, mal traumverloren oder schwelgerisch. Großes Hör-Kino. (Decca/Universal)

„Artifacts” Beirut: 4 Scheiben

Wie soll man den Sound dieses Doppel-Albums aus Fundstücken verschiedenster Bandepochen umschreiben? Vielleicht so: charmant! Satte eineinhalb Stunden Musik in 26 Songs. Darunter Artefakte, in denen mit überschäumenden Bläsern nur mal kurz und heftig Dampf abgelassen wird. Dann wieder tönt die immer leicht getragen klingenden Stimme von Mastermind Zach Condon zur Ukulele und feierlichen Trompete und steigert sich zu einer wahren Indie-Folk-Schönheit. Abwechslungsreiche Erinnerungsstücke, auch Unveröffentlichtes ist darunter. Ein zugleich melancholisches und optimistisches Sammelsurium. (Pompeii)