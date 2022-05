Kiel

Er mischt mit – im wahrsten Sinne. Wenn in Kiel jetzt wieder das experimentelle Frequenz-Festival beginnt, um Neue Musik mit Kunstinstallationen und moderner Sound- und Videotechnik innovativ zu verschalten, ist Stefan Prins als Co-Leiter des Nadar Ensembles und als zuständiger Dresdner Professor für das dortige „Hybrid Music Lab“ einer der zentralen Künstlerpersönlichkeiten.

Der 1979 geborene Belgier ist überzeugt, dass das Publikum neugieriger und aufgeschlossener sei als häufig angenommen. Das Wichtigste sei für die Künstler, alles mit innerer Überzeugung zu spielen und hohe Qualität zu bieten. „Nicht alle werden alles mögen, aber das war bei Beethoven kein bisschen anders ...“

Nadar Ensemble und Hybrid Music Lab beim Frequenz-Festival Kiel

Beim Nadar Ensemble gebe man sich zusätzlich Mühe, ein Programm nicht lose zusammenzustückeln, sondern einen deutlich vermittelten programmatischen Überbau zu schaffen: „Das hilft, das Publikum mit allen seinen Sinnen anzusprechen und zu fesseln. Es geht um das Ohr und das Auge. Wir denken auch über das Licht und die Klamotten nach, die wir tragen. Auch der Moment, wenn das Publikum hereinkommt oder hinausgeht, soll Beachtung finden bei uns. Das ist eine Art Kompositionstheater.“

Deswegen sei auch der Raum und seine Akustik enorm wichtig. „Und wir haben unsere eine eigene Techniktruppe, um alles optimal einzurichten.“ Der Besuch solle für Frequenz-Gäste ja ein faszinierendes Abenteuer werden.

Stefan Prins, Professor an der Hochschule für Musik in Dresden und Co-Leiter des Nadar Ensemble. Quelle: Stefan Prins

In diesem Sinne animiert Stefan Prins auch seine Studierenden, im Dresdner Labor mit neuester Technik zu experimentieren im Dialog mit den Zuhörern. Die Technik ermögliche es, in Echtzeit Videos zu manipulieren und mit Instrumenten oder elektronischen Klängen interagieren zu lassen, so Prins. „Im besten Fall verschwimmen in der Kunst die Grenzen aller Disziplinen – von Performances, Kompositionen, Installationen, Musiktheater bis hin zum Tanz.“