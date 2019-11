Norwegische Elegien

Kiel

Erst sachte, dann hörbar an Kraft gewinnend, bis in einen jazzig treibenden Groove. Und als der sich im leisen Summsang der Musiker des Trios Poing auflöst, mischt sich auch die Stimme von Rezitator Hinrich Schmidt-Henkel wieder ein.

Gesamtkunstwerk aus Literatur und Musik

Erzählt von Liebeskummer und Verlassenheit, fragt, ob es überhaupt möglich sei, eine andere zu lieben, und ist ein paar Sätze weiter schon auf dem Sprung zum Zug nach Avignon. Passagen aus Tomas Espedals Das Jahr, einer 2016 erschienenen Sammlung lyrisch gefärbter Notate, in denen der Norweger Befindlichkeiten und Alltag, essayistische Reflexion und Selbstbefragung locker verfließen lässt. Später berichtet Schmidt-Henkel, der Das Jahr auch übersetzt hat, dass das Buch und die Musik Die vier Jahreszeiten des dänischen Komponisten Bent Sørensen quasi als Gesamtkunstwerk entstanden sind. Im steten Austausch der beiden langjährigen Freunde, die über ein Jahr gemeinsam arbeiten wollten.

Protokoll eines "fast schwarzen" Jahres

„Was wir lieben, ist ein fliehender Traum …“ So scheint der Text in der schlicht schönen Rezitation Schmidt-Henkels auf der Musik zu schweben, die sich zwischen Akkordeon (Frode Haltli), Saxofon (Rolf-Erik Nystrøm) und Kontrabass ( Håkon Thelin) feinfädig entspinnt. Mal als Echo, mal als klingender Kommentar. Eine lange Elegie über die existenziellen Themen ist so entstanden, ein Rückblick über Winter, Herbst und Sommer eines dunklen, „fast schwarzen“ Jahres in getragenem Ton, der in Wort und Musik immer wieder ausbricht. Da klingt der Sommer leicht folkloristisch, knarzt im Winter hart das Akkordeon, krächzt das Sax, und der Bass zieht schmerzlich lange Linien.

Der richtige Ton im falschen

Oder das lyrische Ich sinniert nach elf Stunden Schlaf über die Lust am Montag und das Schreiben an heiligen Tagen – aber auch über den Hass als Teil der Liebe. Und manchmal loopen sich die Musiker, ist das Saxofon seine eigene zweite Stimme, füllt ein geisterhaftes Wispern den Raum. Ein Lob des Sentimentalen ist dieser Abend auch.

Nach dem Konzert plaudern die klassisch ausgebildeten Musiker noch ein bisschen über ihre Musik, die Herausforderungen von Sørensens Partitur und Saxofonist Nystrøm demonstriert, dass man den richtigen Ton oft im falschen findet. Und dass die Drei auch Meister der Improvisation sind, beweisen sie in der Zugabe. Da wogt und strömt die Musik zum Motto des Norwegen-Schwerpunkts auf der Frankfurter Buchmesse und das laut Abstimmung 2016 auch der Norweger liebstes Gedicht ist, locker mit den Worten zusammen: Das ist der Traum, den wir tragen …