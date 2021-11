Kiel

Was taugen die neuen Alben von Elbow, Sting, Katie Melua und MIN t? Das verrät der Alben-Check, wobei die Höchstbewertung bei fünf Scheiben liegt.

„Flying Dream 1“

Elbow

In Zeiten, in denen dort ein unberechenbarer Clown namens Johnson das Zepter schwingt, erfreut Verlässlichkeit bei Exporten von der Insel. Zuverlässig liefert etwa die englische Formation Elbow grandiose Alben ab. Rockband passt auf dem neunten nur noch bedingt, denn die kontemplativen, schwebenden Songs sind vielmehr poppig, abgeschmeckt mit einer fein dosierten Folk-Note und einer delikaten Prise Jazz. Guy Garvey singt die Lieder mit sachtem Tenor zart und einfühlsam wie selten zuvor. Eine akustische Labsal. (Polydor/Universal)

5 Scheiben

„The Bridge“

Sting

Der Opener „Rushing Water“ schubst in den Zeittunnel. Der Song hätte auch auf „Zenyattà Mondatta“ gepasst, drittes Album von The Police. Die Drums zwischen straightem Beat und verspielten Fills hätte ähnlich auch Stewart Copeland gespielt und die kantigen Riffs Andy Summers. Dazu die aufblühenden Chöre und Stings nahezu alterslose Stimme, die allerdings längst weicher klingt, melodiöser, nicht so an der Kante zum Überschlag. Auch die übrigen neun Songs sind ein steter Flow von eingängigen Pop- oder Folk-Hooklines, frei von Manierismen wie in früheren Solo-Phasen. Hier muss jemand sich und anderen nichts mehr beweisen. (A&M)

3 Scheiben

„Acoustic Album No 8“

Katie Melua

Wer in diesen Tagen eine warme Decke für die Seele braucht – und wer mag darauf verzichten in diesen grauen, auch pandemisch deprimierenden November-Tagen – greift zum neuen Album von Katie Melua. Die akustische Version ihres starken „Album No 8“ von 2020 (als Bonus der Song „No Better Magic“) schmeichelt den Gehörknöchelchen mit wolligen Arrangements, weicher Altstimme und atmosphärischen Pop-Songs mit softem Swing. Wie so oft, wenn Qualität am Werk ist, offenbaren die erheblich schlankeren Variationen, auch im Vergleich, die kompositorische Finesse. Katie Meluas Gesang kommt nuancierter und mit mehr Platz besser zur Geltung. (BMG Rights)

4 Scheiben

„Shot To Pieces“

MIN t

Es gibt diese Alben, die aus dem Nichts zu kommen scheinen und, salopp formuliert, kurz mal aus den Socken hauen. „Shot To Pieces“ ist so ein Album. Der druckvolle Elektro-R&B-Jazz-Pop der polnischen Sängerin und Produzentin Martyna Kubisicz alias MIN t klingt phasenweise viel zu sperrig, grell und düster, um auf die Charts zu schielen. Die eher kühlen Tracks sind facettenreich arrangiert und ausgefeilt produziert. Kubisicz volle Stimme meistert alle Lagen souverän, ihre Intensität wirkt nie künstlich aufgeladen. Bei einigen Songs mutiert Electronica sogar zu bedrohlichen Industrial-Sounds wie in „Start Dancing“ oder „Fight Freeze Flight“. (The Orchard)

4 Scheiben