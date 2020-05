Die Story der Furys, Album für Album

Kiel

Gibt’s die Idee für die Radiosendung schon länger oder hängt es – zumindest der jetzige Start – auch mit Corona zusammen, weil ihr jetzt reichlich Zeit habt wegen der aufs kommende Jahr verschobenen Open-Air-Tournee?

Kai Wingenfelder: Nee, die Idee gab’s schon vor Corona. Die wurde geboren in St. Peter-Ording. Da war ich zu Gast bei einem Freund und da war auch ein Moderator von RSH, und den habe ich gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass das was wäre für Radio Bob und da hat er gesagt, das könne er sich gut vorstellen und er schlägt das mal vor. Dann haben wir uns getroffen, und dann ging das los mit Corona. Dann mussten wir überhaupt erst mal Wege erfinden, wie wir das machen. Denn eigentlich wollten wir im Funkhaus aufzeichnen und diese Nummer direkt machen, aber das ging ja alles nicht. Aber es gab dann technische Möglichkeiten, das alles, egal wo wir uns gerade befinden, aufzuzeichnen. Und dann haben wir’s gemacht.

Also nicht live?

Das ist schon live aufgenommen im Netz, aber nicht live gesendet. Wir machen einmal die Sendung jetzt ab Sonntag, alle zwei Wochen zwei Stunden und gleichzeitig machen wir noch einen Podcast, der theoretisch die Sendung behandelt, nur viel ausführlicher, weil es beim Podcast ja keine Musik geben darf. Wir reden über jedes Album, was wir gemacht haben, die Phase davor und die Phase danach, sprich Tourneen, spielen nicht nur unsere Musik, das wär’ ja langweilig, sondern auch Musik, die uns zu der Zeit berührt oder uns dazu inspiriert habt, bestimmte Dinge auf dem Album zu tun. Mittwoch haben wir das Album Nummer drei gemacht, "Jau!".

Und wenn ihr mit den Alben durch seid, ist Feierabend?

Das wissen wir nicht. Im Moment ist es so, dass reges Interesse bekundet worden ist, wenn es so läuft wie es jetzt läuft, das einfach weiter zu machen und das Format auf irgendeine Art und Weise beizubehalten, aber es muss ja nicht immer Fury sein. Cristof und ich moderieren es, und wir haben sehr viel Spaß dran.

Warum machst du das mit Cristof und nicht mit deinem Bruder Thorsten?

Weil mein Bruder im Wendland wohnt, da wär’ die Internetverbindung ziemlich schlecht gewesen, und Cristof irgendwann gesagt hat, er möchte mal „Radio Orchid“ machen und die gute Idee kam eigentlich von Cristof. Und wir beiden sind ja auch so’n bisschen die Seele der Band. Mit meinem Bruder habe ich ja auch schon den Wingenfelder-Podcast gemacht.

Bereitet ihr euch auf diese Aufzeichnungen vor?

Ja, das tun wir schon. André Dostal, der Chef-Moderator, kriegt von uns immer die Auswahl der Songs, die wir dazu gerne haben wollen, und er kriegt immer Schlüsselwörter von uns – von Geschichten, die während der Zeit wichtig waren, aber wir erzählen ihm nie die Geschichten. „Bus bekleben, was meint ihr denn mit Bus bekleben?“

Musik von welchen prägenden Künstlern ist das zum Beispiel?

Es war für alle Leute anders. Bei mir U2 und englisch orientierte Gitarrenmusik, bei meinem Bruder auch. Bei Cristof waren’s die Rolling Stones und früher war’s dann mal Zappa. Es kommen aber auch einfach Songs vor, die damals zu der Zeit gelaufen sind. Da sind Sachen dabei, die kennt ihr alle von Bruce Springsteen oder Led Zeppelin und Sachen, die kennen nicht so viele Leute – "Birth, School, Work, Death" von den Godfathers, da ist die Quote etwas geringer. Es gibt also auch was zu entdecken.

Fans sollen sich auch beteiligen können. Wie soll das laufen?

Uns rufen Leute an. Oder wir rufen Leute an. In der ersten Sendung am Sonntag ist jemand dabei, der lag im Wachkoma und konnte sich an nichts mehr erinnern. Das einzige, was er noch weiß: Die Freundin ist immer mit einem Kassettenrekorder gekommen und hat "Time To Wonder" angemacht und er hat immer mitgesungen. Das war das einzige, was er tun konnte, "Time To Wonder" singen. Dann ist er irgendwann aufgewacht, hat noch leichte Schäden gehabt, aber das Lied hat ihn und seine Freundin die ganze Zeit begleitet. Und der hat angerufen bei uns.

Mit „We Believe In Sometimes“ habt ihr ja am 10. April einen Single-Track rausgebracht. Euer Gute-Laune-Song aus der Bandquarantäne mit Charity-Charakter?

Völlig richtig. Wir wollten mal nicht so’n schweres Lied machen, und das ganze Geld geht an Ärzte ohne Grenzen. Auch mit dem Video, was so’n bisschen infantil ist, wollten wir einfach ein kleines Lächeln in die Gesichter von den Leuten zaubern, die gern Fury hören und sagen, wir sind noch am Leben und sitzen genau wie ihr in Quarantäne und wir kommen auch genauso wie ihr da wieder raus.

Wie jetzt gerade am Donnerstag bei einer Zusatzshow im Autokino auf dem Schützenplatz in Hannover, Freitag dann die zuerst angesetzte. 1000 bis 1200 Autos, darin zwei Erwachsene plus bis zu drei Kinder ab sechs Jahren, Familienkonzerte um 15 Uhr. Keine Hupen, höchstens Lichthupen. Ungewohntes Setting.

Das ist ganz ungewohnt, ja. Ich war schon bei Terry Hoax da und hab’s mir angeguckt – wir haben ja zwei Tage geprobt, weil wir lange nicht gespielt haben – und was soll ich sagen: Ich hatte das Gefühl, ich stand in Wolfsburg und guckte auf die Tagesproduktion von VW. Das war schon ein komisches Gefühl. Da sind halt keine Menschen und da ist auch keine Anlage, wir spielen auch komplett mit In-Ear. Die Bühne ist so hoch, da muss ich über zwei Leitern krabbeln, um da runter zum Publikum zu kommen, aber auch nicht zu nah ran.

Macht euch das nervöser als sonst vor Konzerten?

Ja, ein bisschen, weil wir nie In-Ear spielen, nie ohne Anlage und kein Publikum. Keine Menschen vor der Bühne und die ersten Autos kommen nach 20 Metern. Aber ich guck mal, ob ich ’ne Flasche Sidolin kriege und ’n Tuch und dann gehe ich Scheiben putzen.

Aber die dürfen dir dann ja kein Geld in die Hand drücken ...

Hauptsache, sie lassen den Scheibenwischer aus dabei ...

Macht ihr ein Best-of-Programm?

Wir machen eigentlich ein Best-of, ja. Die Leute wollen gerne Fury hören, und dazu gehört auch ein "Time To Wonder" oder "When I’m Dead And Gone", die ganzen Hits, aber auch Sachen, die neu sind wie "I Believe In Sometimes" in der Bandversion und wir verteilen 1000 Kazoos, damit sie mitspielen können – mal sehen, ob das geht. Ich will jetzt keine Corona-Lieder schreiben. Und wenn, dann sind das einfach nur positive Liebesgeschichten oder über irgendwelche kleinen Dinge, die toll sind. Oder vielleicht auch mal eine politische Nummer, wo man mal ein paar Dinge anprangert, die hier ganz gefährlich falsch laufen. Ich bin auch jemand, der sich jeden Morgen die Reproduktionszahl anguckt und die Entwicklung allgemein. Aber wenn man halt immer mit negativen Nachrichten zugemüllt wird – irgendwann ermüdet man dann mal. Das führt erstens dazu, dass auf der einen Seite Leute auf die Straße gehen, sich in Stuttgart mit 3000 Leuten treffen und für mich ganz unverantwortliche Dinge tun – gar nicht, weil sie sich beschweren, das ist ihr Grundrecht, sondern weil sie riskieren, dass andere Menschen dadurch vielleicht krank werden. Das kotzt mich an. Ich bin jetzt völlig vom Thema abgewichen, aber ich musste es einfach mal sagen. Ich finde das einfach unsolidarisch. Das, was dieses Land im Moment braucht, ist Solidarität. Wir müssen miteinander klarkommen und aufeinander aufpassen und nicht versuchen, einander ins Gesicht zu spucken, was sie mit irgendwelchen Polizisten machen. Da dreh' ich am Rad. Die tun auch nichts anderes als dafür zu sorgen, dass der Laden läuft. Aber das sind Auswirkungen von permanenten schlechten Nachrichten. Das ist ein gesellschaftlicher Zustand, den hatten wir schon mal. Und ein guter Nährboden für Dinge, die wir nicht noch mal wollen. Man kann mich nicht wählen, aber ich musste es einfach mal loswerden.

Interview: Thomas Bunjes