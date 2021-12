Kiel

Der Blick in ein handschriftlich verbessertes Typoskript von Feridun Zaimoglu ist hier ebenso zu haben wie Christopher Ecker am Literaturtelefon. Einblicke in das literarische Leben auf Gut Emkendorf finden sich, oder auch die Meldung, die im September 1932 in den Kieler Neuesten Nachrichten in der Rubrik „Kunst und Wissenschaften“ erschien: Damals wurde an der Kieler Uni die Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf in Abwesenheit zur Ehrendoktorin der Theologie ernannt.

Zu finden ist dies und jede Menge mehr auf der neuen Website www.literaturland-sh.de, die jetzt im Literaturhaus vorgestellt wurde. Redaktionell betreut von Literaturwissenschaftler Jan Behrs und Literaturhaus-Mitarbeiterin Sara Franzese entstand im Verlauf des Jahres ein Angebot, das Namen, Orte und Termine vom Chronisten Helmold von Bosau bis Feridun Zaimoglu und von Altona bis ins deutsch-dänische Grenzgebiet versammelt. Als Basis diente die umfangreiche Datensammlung von Wolfgang Griep, langjähriger Vorsitzender des Literaturhaus-Vereins.

Auf der Website durchs Literaturland SH treiben lassen

„Der Grundgedanke ist die Vernetzung“, so Literaturhausleiter und Initiator Wolfgang Sandfuchs, „man kann darin auf Entdeckungsreise gehen oder sie als Service nutzen. Vielleicht landet der ein oder andere dann am Ende auch wieder beim analogen Buch.“ Und Jan Behrs ergänzt: „Anders als im linear gedachten Buch kann man sich auf der Website treiben lassen.“

Begonnen hat alles vor rund 15 Jahren mit einer Landkarte in Sandfuchs’ Büro, auf der sich Autorinnen und Autoren aus dem Land nach der Lesung jeweils mit einem Pin verorteten. Und während die Karte längst ausrangiert ist, wuchs das Material im PC-Ordner, konkretisierte sich die Idee, das literarische Leben in Schleswig-Holstein digital greifbar zu machen. Mittel aus dem vom Land aufgelegten Sofortprogramm für die Digitalisierung von Kulturinstitutionen machten es möglich.

Das digitale Angebot soll stetig erweitert werden

Berit Johannsen, Leiterin des Digitalen Kompetenzzentrums in der Landesbibliothek, hat die „Idee dieses digital-analogen Projekts sofort überzeugt“. Für die operative Umsetzung kam dann noch Dataport mit ins Boot.

Dass die Website im Ergebnis zwangsläufig stets auch als ihr eigenes Zwischenergebnis zu verstehen ist, oder als fortdauernde Work in Progress, versteht sich von selbst. „Sie soll stetig erweitert werden“, so Wolfgang Sandfuchs. Um Autorennamen, von denen bislang rund 130 fertig sind, aber auch um Themen wie vielleicht demnächst die Krimilandschaft Schleswig-Holstein.

