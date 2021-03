Neuer Roman von Mareike Krügel: Von Schwestern, Aufbruch und Maisfeldern

Kappeln

Sie sind auf der Suche nach dem anderen Leben, die Heldinnen, von denen Mareike Krügel in „Die Tochter meines Vaters“ (2005) oder dem Bestseller „Sieh mich an (2017) erzählt. Das ist in „Schwester“ nicht anders. Die Schwestern Iulia und Lone finden dafür ihren jeweils eigenen Weg. Erstere als Hebamme, die aus dem Mainstream-Medizinbetrieb aussteigt; letztere als Pastorengattin, die nach dem Autounfall von Lone die Möglichkeiten entdeckt, die das Leben neben den ihr bekannten Pfaden auch noch bietet.

Im Video-Gespräch erzählte die bei Kiel aufgewachsene Autorin, die mit ihrer Familie bei Kappeln an der Schlei lebt, von Maisfeldern, Schwesterlichkeit und von Simon & Garfunkel.

Die Hauptfiguren im Roman sind die Schwestern Iulia und Lone. Dazu kommen noch eine ganze Reihe weiterer Frauen mit ihren Geschichten …

Ja, es geht um Frauen. Um Landfrauen, genauer gesagt. Ich finde, dass bestimmt Aspekte von Frauenleben noch nicht genug erzählt sind – zum Beispiel die Frage, wie man Familie und Beruf vereinbaren kann. Das war nicht der Grund für den Roman, aber ein Anlass, in diese Richtung zu schauen. Ich lebe ja selbst auf dem Land. Und ich habe gesehen, wie viele Frauenleben mit Kraft und Schicksal hier in den Häusern verstreut zu finden sind. Auf dem Land gibt es sehr starke, Halt gebende Strukturen, die segensreich sein können, aber auch hinderlich. Weil alles festgefügt scheint, Ideen für andere Lebensentwürfe gar nicht entstehen. Man spürt, dass man traurig ist, hat aber keine Ahnung, was man ändern könnte. Das ist eine Frauengeschichte, die ich bisher sehr wenig erzählt finde – die Schwierigkeit, aus einer vordergründig gut laufenden Lebenssituation, die einen aber grundsätzlich unzufrieden macht, einen Ausweg zu finden. Weil die Umgebung ständig bestärkt, dass alles gut sei.

Das Buch heißt „Schwester“ – haben Sie sich vielleicht immer schon eine gewünscht?

Ich habe zwei Brüder, und eine Schwester habe ich mir wirklich nie gewünscht, weil ich es toll fand, Brüder zu haben. Lone und Iulia sind ja auch keine leiblichen Schwestern, fühlen sich aber sehr schwesterlich. Überhaupt habe ich in einem sehr großen Kontext von Schwesterlichkeit gedacht, das Wort als Solidaritätsbegriff gesehen, von Schwesternschaft. Da bin ich eine ganz altmodische Feministin.

Zusammen singen sich die beiden immer wieder durch Simon & Garfunkels Central-Park-Konzert 1981 …

(lacht.) Das ist eine persönliche Geschichte. Ich habe tatsächlich genau das Gleiche gemacht, wie die beiden Schwestern als Kinder im Roman. Ich habe mit meinem Bruder Kay gesungen. Er ist vor einigen Jahren gestorben, und das Buch ist ihm gewidmet. Simon & Garfunkel war etwas, worauf wir uns damals einigen konnten. Bis heute sind diese Lieder aus dem Central Park, sogar mit den Zwischentexten, die ich damals versucht habe mitzusprechen, lebenswichtig. In existenziellen Situationen, wo andere ihre Atmung kontrollieren oder Gedankenreisen machen – da fange ich, wie Iulia, vorne im Konzert an und gucke, wie weit ich mit dem Singen komme. Ich glaube überhaupt, dass ich einen Großteil meines Nervensystems über das Singen regulieren kann. Das ist sehr, sehr therapeutisch.

Musik spielt eine wichtige Rolle, auch schon im letzten Roman „Sieh mich an“.

Ja, die Hauptfigur war Musikwissenschaftlerin, es ging um klassische Musik. In Schwester ist das gemeinsame Singen das Verbindungselement, über das die beiden immer wieder zusammenfinden. Es geht also eher um die Idee einer Musik, die nur entsteht, wenn zwei Leute zusammenkommen und ihre Stimmen zusammen etwas Neues ergeben, was allein nicht gelingt.

Iulia ist Pastorenfrau, Lone Hebamme. Auch Glauben ist ein Thema in dieser Geschichte von Umbrüchen. Was verbinden Sie damit?

Ich selber bin nicht mehr gläubig. Ich war es aber als Jugendliche, weil ich einen sehr charismatischen Pastor hatte. Ich war eine dieser Konfirmandinnen, wie sie im Buch beschrieben werden, und ich habe Religion stark über diese eine Person definiert. Ich fand die Person toll, also fand ich Glauben toll. Ein bisschen geht es Iulia auch so, dass sie ihren Glauben an ihren Mann, den Pastor, gekoppelt hat. Und in dem Maße, wie er in ihrem Leben nicht mehr so wichtig ist, ist auch der Glaube nicht mehr so wichtig. Ich fand interessant, dass es beim Glauben oft um etwas ganz anderes geht.

Zum Roman und zur Lesung Sie merkt es nicht gleich – aber als ihre Schwester Lone nach einem schweren Autounfall im Koma liegt, ist für Iulia der Punkt erreicht, an dem sie ihr wohlgeordnetes Leben als Landpastorengattin in Frage stellt. Die Schwestern stehen im Mittelpunkt von Mareike Krügels Roman „Schwester“, der daneben noch eine ganze Reihe weiterer Frauenfiguren entwirft. Die meisten sind Patientinnen von Lone, deren Leben die mit der Situation zunächst überforderten Iulia auf den Spuren der Schwester magisch anzieht. So entsteht ein Spiegelkabinett unentdeckter Wünsche und überholter Wirklichkeiten. Die Autorin erzählt von Patchwork-Familie und Glaubensklischees, von der Sehnsucht, bei sich selbst anzukommen und stillem Rebellieren. Eine Geschichte, die in allen Lebensmustern schillert und von dem unmittelbaren, ironisch grundierten Ton lebt. Mareike Krügel: Schwester. Roman. Piper Verlag, 336 Seiten, 22 Euro Lesung im Literaturhaus Kiel, voraussichtlich am 28. April 2021.

Sie haben anfangs von Schicksal gesprochen. Ist es das, was Iulia und den Frauen, die Lone als Hebamme betreut, geschieht?

In den Leben dieser Frauen geht es tatsächlich vielfach um Schicksal. Alle drei erleben unter der Geburt oder in der Schwangerschaft etwas wie Gewalt, etwas Übergriffiges. Oder sie haben es so empfunden. Es ist ihnen etwas widerfahren, und sie müssen die Deutungshoheit über ihr Leben zurückgewinnen. Es muss etwas heilen. Lone geht es mit ihrem Autounfall nicht anders.

Das Buch, die Episoden haben etwas ungemein Körperliches, nicht nur über die Geburtsschilderungen...

Das ist schön, dass man das erkennt. Und ich finde auch, das Sich-nicht-wohlfühlen in seiner Haut, das sollte einen aufmerken lassen. Das klingt jetzt etwas ratgeberhaft. Aber es steckt ja oft ein Trauma drin. Ich schreibe von dem, wovor ich mich fürchte. Auch Iulia versucht, dem mit Atmung, Yoga, autogenem Training beizukommen – auch wenn es nicht wirklich funktioniert.

Die Landschaft, die Sie beschreiben, könnte vielerorts sein. Charakteristisch sind aber die allgegenwärtigen Maisfelder, die sich auch in Angeln finden.

Davon gibt es hier definitiv zu viele. Das Thema gehört zu den kleinen gemeinen Rundumschlägen, die ich im Buch austeile: Die Schulmedizin, die Landwirtschaft, die Bankenwelt, die Kirche … Der Mais ist hier eine Plage. Er ist mit der monokulturellen Landwirtschaft das Sinnbild für die Fantasielosigkeit und für den verstellten Blick. Wir haben selbst vor ein paar Jahren direkt an einem Maisfeld gewohnt, und das war verrückt: Wie man zuerst den Sonnenuntergang sehen konnte und dann plötzlich nicht mehr, weil der Mais davor stand wie eine Wand.

Iulia mit I, Lone, Aaron, Gabriele – die Namen sind Ihnen wichtig?

Sie sind aber alle von selber angeflogen. Ich verwende keine Anstrengung darauf, die Namen zu finden. Plötzlich habe ich einen – und oft verstehe ich erst nachher, warum ich ihn gewählt habe. Iulia ist die römische Form des Namens – und ihr Vater hat sie als Fan der römischen Antike ausgewählt. Lone dagegen, den Namen mag ich einfach, weil er nach Norden, nach Skandinavien weist. Dass er auch klingt wie das englische „lonely“, also allein, einsam – das ist mir erst später aufgefallen.