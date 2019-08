Dunkle Garderobe und bleiches Antlitz. Das allein wäre noch kein Grund, an Rey ( Daisy Ridley), der Heldin der dritten " Star Wars"-Trilogie, zu zweifeln. Das letzte Bild des neuen Trailers aber, mit dem Disney Appetit macht auf den im Advent anlaufenden Film "Der Aufstieg Skywalkers", zeigt Rey obendrein mit einem Lichtschwert mit doppelter Klinge, wie man es von dem Sith-Lord Darth Maul her kannte. Die Farbe der Schneiden ist rot - die synthetisierten roten Kristalle sind typisch für die Schwerter der Bösen in der Weit, weit entfernten Galaxis".

Vor dem schicksalsschweren Bild werden im Trailer die acht vorherigen " Star Wars"-Filme der drei Trilogien in Sekundenschnelle zitiert und einige neue Szenen gezeigt, in denen Rey noch in heller Jedi-Garderobe zu sehen ist - auch bei einem Duell mit Han Solos gefallenem Sohn Kylo Ren. In Fankreisen wird der Moment heiß diskutiert. Hat Rey die Seiten gewechselt. Kaum wahrscheinlich angesichts ihrer bisherigen Entwicklung. Filmstarts.de hält eine Vision für wahrscheinlicher, wie Rey schon eine "Episode 7" erlebte. Eine Art Geist der künftigen Weihnacht à la Charles Dickens.

Klarheit gibt es erst am 18. September, wenn " Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers" in den deutschen Kinos anläuft. Schon im November startet bei Disney+ die erste " Star Wars"-Realserie "The Mandalorian".

Von RND/big