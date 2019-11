Los Angeles

Der sechste " Terminator"-Streifen "Dark Fate" hat in Nordamerika am ersten Wochenende den Spitzenplatz der Kinocharts erobert und dennoch enttäuscht. Der Actionfilm spielte lediglich 29 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 26 Millionen Euro) ein. Die Macher hatten gehofft, mit der Besetzung von Schauspielern wie Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton an den Erfolg des Originals aus dem Jahr 1984 anknüpfen zu können. Die Produktion des Streifens von Schöpfer James Cameron kostete laut Medienberichten rund 185 Millionen Dollar. Es drohe gar ein Verlust von 120 Millionen US-Dollar (etwa 107 Millionen Euro), berichtet die Branchenseite "The Hollywood Reporter".

"Es ist Zeit, diese Reihe endlich ins Jenseits zu befördern"

Laut Branchenblatt "Variety" müsste der Film rund 450 Millionen Dollar (403 Millionen Euro) einspielen, nur um bei Null zu landen, auch wegen enormer Kosten fürs Marketing - inzwischen wohl utopisch. Größte Hoffnung beruhe demnach nun noch auf Streaming- und DVD-Erlösen weit nach dem Kinostart, um das Minus zumindest so gering wie möglich zu halten.

Branchenkenner vermuten, dass die bisherigen Einspielergebnisse und die drohenden Verluste das Ende der Science-Fiction-Saga besiegeln könnten. "Es ist Zeit, diese Reihe endlich ins Jenseits zu befördern", sagte ein Analyst der Finanzzeitung " Wall Street Journal". Ein anderer Branchenkenner sagte der Zeitschrift "Variety": "Es ist eine in die Jahre gekommende Reihe mit in die Jahre gekommenden Schauspielern. Und die Bewertungen waren mittelmäßig."

RND/dpa/spot