Kiel

Knapp 40 Jahre haben ABBA-Fans auf ein neues Album der schwedischen Popgruppe warten müssen, nun ist es endlich soweit. Das Album „Voyage“ wurde zum Freitag, 5.November, auf CD, Vinyl und Kassette veröffentlicht. Darauf zu hören sind insgesamt zehn Songs. Mit „I Still Have Faith In You“, „Don’t Shut Me Down“ und „Just A Notion“ wurden drei der Lieder bereits vorab veröffentlicht.

Die Auslieferung des neuen ABBA-Albums verzögert sich

Die ABBA-Fans warten gespannt auf das neue Album, doch eine verspätete Lieferung versetzt Ruth König in Anspannung. Sie hat für ihren Laden Ruth König Klassik in Kiel 150 Stück des neuen ABBA-Albums bestellt, eine Mischung aus der Deluxe-CD, der normalen CD und der Vinyl-Edition. Bereits 20 Vorbestellungen hat sie.

Eigentlich sollte die Lieferung am Donnerstag, 4. November, dem Tag vor der Veröffentlichung, ankommen, doch um kurz vor zwölf Uhr mittags ist noch nichts da. „Ich sitze hier und warte händeringend“, sagt Ruth König.

Erst Anfang Oktober feierte Ruth König Klassik 25-jähriges Bestehen. Am Tag vor der Veröffentlichung des ABBA-Albums wartet Ruth König vergeblich auf die Lieferung. Quelle: Ulf Dahl

ABBA gehört fest zum Repertoire bei Ruth König Klassik

ABBA gehöre bei ihr fest ins Repertoire, deshalb freue sie sich über das neue Album, sagt Ruth König. Zwischen ihrem Angebot aus Klassik, Jazz oder beispielsweise Filmmusik haben auch die zeitlosen Lieder von ABBA einen festen Platz.

Dann das Update um 15 Uhr am Donnerstag: Heute kommt nichts mehr. „Ich bin völlig genervt“, sagt Ruth König jetzt. Sie hat sich die Ohren heiß telefoniert. Der Vertrieb teilte ihr mit, dass die Pakete bei den Zulieferern feststecken. Auch andere Läden – zum Beispiel der Saturn-Markt in Kiel – stehen am Abend vor der Veröffentlichung noch mit leeren Händen da.

Am Freitagmorgen dann die große Erlösung: Die Lieferung ist da. Ruth König ist erleichtert. „Ich hoffe auf einen guten Andrang“, sagt sie.

Sängerin Lene Krämer freut sich über das Comeback

Sängerin Lene Krämer aus Malente freut sich, dass ABBA wieder ein Album präsentieren. „Ich finde es gut, denn sie beweisen, dass man auch in diesem Alter noch auf die Bühne kommen kann“, sagt sie. Die ABBA-Mitglieder Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad sind zwischen 71 und 76 Jahre alt.

Lene Krämer selbst singt in verschiedenen Bands, auf Veranstaltungen oder gibt Gesangs-Workshops und hat den einen oder anderen ABBA-Hit im Programm. „Ich mag die Melodien und Texte sehr gerne“, sagt sie. „Thank you for the music“ gefällt ihr beispielsweise, weil sie selbst so dankbar ist, dass sie zur Musik kam.

Sängerin Lena Krämer hat auch Lieder von ABBA in ihrem Repertoire. Sie mag deren Texte und Melodien. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

ABBA-Songs kommen gut beim Publikum an

Auch beim Publikum kommt ABBA-Musik immer gut an. Bei Mitsing-Abenden würden die Leute aufmerksam, wenn ein ABBA-Lied kommt, erzählt Lene Krämer. „Die Musik erzeugt Wiedererkennungswert, und die Leute können mitsingen“, sagt die Sängerin aus Malente.

Dieser Wiedererkennungswert ist auch im neuen Album vorhanden. Lene Krämer hat schon in eines der vorveröffentlichten Lieder hineingehört. Ihr Fazit ist kurz und prägnant: „Ich finde es gut.“

Ulrich Erdmann war als junger Mann großer ABBA-Fan

Bei der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft Kiel vermutet man eine gewisse Affinität zur schwedischen Popgruppe. Doch auch wenn sich die Gesellschaft eigentlich eher auf schwedische Bräuche und Volkslieder konzentriert, sagt der Vorsitzende Ulrich Erdmann von sich, als junger Mann Teil der „ABBA-Manie“ gewesen zu sein.

Ulrich Erdmann ist Vorstand der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft und freut sich über das Comeback von ABBA. Quelle: Frank Peter

Damals war er zuerst in die brünette Anni-Frid verliebt, später in die Blondine Agneta. Noch heute hat der 60-Jährige eine ABBA-Plattensammlung und sieht sich gerne Revival-Sendungen an. Mit dem Comeback der Gruppe gibt es nun zusätzlich zu Revival-Sendungen auch wieder frischen Input.

ABBA plant virtuelle Show im Jahr 2022

„Ich freue mich, dass sie zumindest auf der virtuellen Ebene noch einmal zusammenkommen“, sagt Ulrich Erdmann und spielt dabei auf die für 2022 geplante Show an. Denn bei der Show „ABBA Voyage“ stehen nicht Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad persönlich vor dem Publikum, sondern virtuelle Abbilder der vier – sogenannte „Abbatare“.

In die vorab publizierten Songs hat Ulrich Erdmann schon hineingehört. Er schätzt an ABBA, dass die Lieder ein breites Spektrum an Emotionen von fröhlich bis nachdenklich abdecken. Noch hat er sich das neue Album nicht vorbestellt oder gekauft, aber das werde er vielleicht noch tun, sagt Ulrich Erdmann.