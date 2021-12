Hamburg

Im Logbuch schrumpft das Leben auf die Koordinaten von Geografie und Wetter. Die See rau, der Himmel von ewig dunklem Grau, der Mensch ganz auf die Macht der Elemente konzentriert. Es geht aber auch anders: In der Flaute dümpelt die „Kate Moss“ dahin „wie eine Pubertierende auf einer Matratze im Baggersee“. Am Himmel nur aufgeweichtes Blau und in der Kajüte 35 Grad. Zeit zum Dösen oder den Geist schweifen zu lassen.

Er ist auf großer Fahrt, der Mann, der in Christian Kortmanns Roman „Einhandsegeln“ erzählt. Hat sich ausgeklinkt aus der Mühle des Arbeitsalltags. Aus dem Dickschiff-Einerlei mit Uniformen und festen Strukturen. Dickschiffe, das sind für die harten Segler die Gemütlichen, auf denen alles nach Plan geht.

Das Leben ein Abenteuertörn

Nichts für den Ich-Erzähler, der die Welt per Abenteuertörn erobern will. Allein auf seinem Boot, das er nach dem englischen Supermodel Kate Moss benannt hat. Einer mit ausreichend Selbstgewissheit und der Lust am Risiko. Christian Kortmann, Journalist unter anderem bei der „Zeit“ und der „Süddeutschen“, lässt hier einen berichten, der auszieht, die Einsamkeit zu erkunden. Nicht wie die Segler der Vendee Globe auf ihren nach den jüngsten Erkenntnissen von Aerodynamik und Materialkunde designten und bis unters Masttopp mit Elektronik ausgerüsteten Racern. Eher wie damals 1968/69 beim legendären Golden Globe Race, als die französische Segelikone Bernard Moitessier als erster Einhandsegler die Antarktis umfuhr.

Autor und Einhandsegler Christian Kortmann. Quelle: Jane Husk

Sauber und ordentlich, so scheint es, trägt auch des Autors alter ego die täglichen Daten ins Logbuch ein. Leichte Brise in der Südsee, Sturm in den Roaring Forties. Da hilft nur noch, sich unter Deck einzumummeln. Was sich zunächst anlässt wie ein fast gewöhnlicher Reisebericht, das gleitet sanft hinüber in die Seelenreise. Die Einträge im Logbuch sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Das Eigentliche, Verwirrende liegt darunter, ist das, was der Erzähler in sich selbst findet.

Ausgerüstet mit allem, was der Genussmensch vom Lieblingskaffee und Champagner bis zur Bordbibliothek braucht, breitet er seine Abenteuer aus. Mit den Kanuten aus Französisch-Polynesien, die mitten auf dem Pazifik auf einen Riesling längsseits gehen. Mit der Meerjungfrau auf dem Flirtradar, die die Perspektive auf fast schon vergessene Bedürfnisse lenkt. Oder das wilde Brausen vor Kap Hoorn, wo eben jener Moitessier seine Weltumsegelung abbrach – und statt zurück nach Europa weiter in die Südsee segelte: „The rules inside me had changed.“

Ein bisschen Lebenshilfe ist Kortmanns Roman auch

Soweit der eine Pol der Geschichte. Das Gegenstück setzt Donald Crowhurst. Auch er segelte 1968 beim Golden Globe Race; auch er brach das Rennen ab. Allerdings unter anderen Voraussetzungen. Crowhurst fälschte sein Logbuch, trieb wochenlang auf seinem kaum noch seetüchtigen Boot im Atlantik herum und ging schließlich ins Wasser. Auch so kann es ausgehen.

Kortmanns Erzähler aber folgt Moitessier, findet die Freiheit im eigenen Innern. So wird das Einhandsegeln zum Lebensmodell nach der täglich neu zu entscheidenden Frage, wie man leben will. Mitlaufen mit der Herde oder dem eigenen Kompass folgen? Ja, ein bisschen Lebenshilfe steckt auch in dem Roman, der so schön schlau durch unbekannte Innenwelten segelt.

Hier begibt sich ein moderner Schelm auf Kopfreise, führt Leserinnen und Leser zwischen Illusion und Desillusionierung augenzwinkernd und selbstironisch hinters Licht. Und seine Einsamkeit ist dabei höchst beredt. Bevölkert von klugen Stimmen aus der Familienvergangenheit, aus Büchern und Geschichte.

Christian Kortmann: Einhandsegeln. Dörlemann Verlag, 160 Seiten, 22 Euro