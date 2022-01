Hamburg

Die Stadt eine Ruinenlandschaft, das Essen Mangelware – und Schule ist schon lange kein Thema mehr für die Kinder in Hamburg gut sechs Wochen nach dem Kriegsende. Dafür sitzen die heimgekehrten Väter zu Hause wie Fremdkörper, kriegsversehrt oder traumatisiert, und bringen die über sechs Kriegsjahre umgekrempelte Familienwirklichkeit durcheinander. Der Krieg mag vorbei sein im Juni 1945 – die Welt ist immer noch aus den Fugen.

So stromern sie in den zerstörten Straßen herum, die Kinder und Jugendlichen, die ihren Platz in der Welt verloren haben. Hermann, der als Hitlerjunge und Scharführer an die eigene Wichtigkeit geglaubt hat und jetzt auf den zerschossenen Papa aufpassen muss. Traute, die sich mit den „Einquartierten“ aus Ostpreußen in der Wohnung drängelt und in der Backstube des Vaters ein Brot klaut, damit sie die Jungs um Hermann sie mitspielen lassen.

Und dann ist da noch Jakob, der noch gar nicht begriffen hat, dass der Krieg vorbei ist, weil er sich versteckt hält, bis ihn der Hunger hinaustreibt. Ein Schattenjunge, den es in Nazi-Deutschland nicht geben durfte. Halber Jude – und Waisenkind, seit der Vater bei Aufräumarbeiten von Trümmern erschlagen und die Mutter nach Theresienstadt gebracht wurde.

Kirsten Boie lässt sich ganz auf die jugendliche Perspektive ein

Drei ganz unterschiedliche Kinderschicksale und Familienzusammenhänge sind das, die Kirsten Boie in ihrem neuen Roman „Heul doch nicht, du lebst ja noch“ miteinander in Berührung bringt und für ein paar Tage verflicht. Es ist nach „Dunkelnacht“ (2020) die zweite Beschäftigung der vielfach preisgekrönten Hamburger Autorin („Ritter Trenk“, „Sommerby“) mit den Verbrechen zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Abwechselnd taucht Boie in die Gedanken der drei, lässt sie fließen und sich selbst ganz und gar ein auf die jugendliche Perspektive, ihre Nöte und Wünsche.

Ängstlich staunend sieht man die Jungs über den Schwarzmarkt Hansaplatz schlendern, auf der Suche nach etwas Essbarem. Mit faszinierter Ambivalenz Hermann die „Tommies“ und die lässigen Amerikaner beäugen: „Die Amis ... das sind die Feinde. Verstehen doch nichts, keine Ehre im Leib, alles Cowboys. Aber in Amerika gibt es immer zu essen.“

Und dazwischen wachsen die Fragen, entstehen Zusammenhänge, verändert sich der Blick. Etwa, wenn klar wird, dass auch der Vater von Max als Kommunist im Konzentrationslager war, oder wenn der kleine Adolf von der auf der Flucht verlorenen kleinen Schwester erzählt.

Leben in einer Vergangenheit, die kaum vorbei ist

Kirsten Boie hat ein Gespür für den Alltag in der Ausnahmesituation und all die kleinen Leute, die hier einen neuen Anfang suchen – jeder mit seiner eigenen Geschichte. Wie der alte Herr Hofmann, der immer dünner wird vor Kummer und Hunger. Der Jakob versteckt und sich gleichwohl als eingefleischter Nazi entpuppt. Die Makuleits aus dem Osten, die sich so unsichtbar wie möglich machen. Hermanns Mutter, die in der Not ihre Berufung entdeckt und im Mechanikeroverall ihres Mannes beim englischen Militär Autos repariert.

Bilder einer zerstörten Gesellschaft – und es ist erstaunlich, wie viel kindliche Verlorenheit und Nöte darin sichtbar werden, übersehen zwischen den Bedürfnissen und dem Leiden der Großen. In klaren Sätzen und mit viel Einfühlung in die jugendliche Seele entfaltet die Autorin zwischen Zweifel, Misstrauen und Hoffen nicht nur die eigene Welt der Jugendlichen, sondern auch einer Welt am Wendepunkt. Geprägt von einer Vergangenheit, die kaum vorbei ist. Und von dem Wunsch nach Aufbruch. Ein Schattenreich noch, in dem erst zaghaft Lichtstreifen aufscheinen – und in dem sich die Kinder langsam wieder hinauswagen ins Leben.

Kirsten Boie: Heul doch nicht, du lebst ja noch. Oetinger Verlag. Ab 14 Jahren und für Erwachsene. 176 Seiten, 17 Euro.