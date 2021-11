Kiel

Im Ersten Weltkrieg gab es drei Kieler Theaterhäuser: Das heutige Opernhaus war das Stadttheater. Hier wurden eher ernste Schauspiele und große Opern gegeben als am „Kleinen Theater“, dem heutigen Schauspielhaus. Dort standen vor allem Lustspiele und Operetten auf dem Spielplan – genauso wie im Theater am Sophienblatt, das im Frühjahr 1918 eröffnet wurde. Das Haus lag nach Recherchen von Monika Römer-Jacobs, die sich im Verein „Theatermuseum Kiel“ engagiert, in der Nähe der Harmsstraße.

Die Jahre zwischen 1913 und 1919 im Rampenlicht

Diese drei Theater beleuchtet das Buch „Hier Himmelsfeier, dort Erdenposse“, das aus einer Kooperation zwischen dem Verein „Theatermuseum Kiel“, der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte und der Christian-Albrechts-Universität entstanden ist. Die Autorin Hilke Niemann studiert Geschichte und Französisch auf Lehramt. In ihrer Bachelorarbeit hat sie das Kieler Theater im Ersten Weltkrieg in den Blick genommen und daraus mit Unterstützung von Römer-Jacobs ein Buch konzipiert.

Im Rampenlicht steht die Spanne zwischen den Sommern 1913 und 1919. Carl Alving leitete die Kieler Theater während der gesamten Zeit. Das Besondere: Er hatte sie gepachtet und haftete mit seinem Privatvermögen. Damit waren die Häuser nur locker an die Stadt angebunden. Im Stadtarchiv fand die Studentin und Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes nur relativ wenige Akten aus diesen Jahren. Auch die Forschungsliteratur ist dürftig.

Zwischen „Parsifal“ und „Immer feste druff“

So durchforstete sie die „Kieler Neuesten Nachrichten“. Aus einer Theaterkritik stammen die wuchtigen Worte „Hier Himmelsfeier, dort Erdenposse“, die die Autorin als Titel wählte. So fasste der Kritiker den Eindruck zusammen von der Oper „Parsifal“ und der Operette „Immer feste druff“, die am Vortag im Stadttheater und im Kleinen Theater Premiere gefeiert hatten. Akribisch hat Niemann aus den Zeitungen Veranstaltungsankündigungen herausgesucht, um die aufgeführten Werke statistisch in Kategorien zu erfassen und daraus die Spielpläne von 1914 bis 1919 rekonstruiert. Auch vom Archiv des Vereins Theatermuseum profitierte sie.

Das Ergebnis: Während sich der Krieg zu Beginn noch in den Bühnenstücken widerspiegelte, trat dieses Thema im Verlauf in den Hintergrund. Statt patriotischem und militärischem Theater herrschten unterhaltende Stücke vor. Im September 1914 wurde die Spielzeit mit dem „vaterländischen Schauspiel“ „Der Prinz von Homburg“ eröffnet. Doch der Kassenschlager der folgenden Zeiten wurde die romantische Operette „Die Csárdásfürstin“.

Das Bedürfnis nach Ablenkung in Kriegszeiten

„Grund für diese Entwicklung war wohl das Bedürfnis nach Ablenkung“, erklärt die Autorin. Siegfried Jacobs, Kammerschauspieler und Vorsitzender des Theatermuseum-Vereins, erläutert: „Es gab weder Radio noch Fernsehen, das Kino steckte in den Kinderschuhen.“ Der Vorsitzende der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte Rolf Fischer nennt einen weiteren Aspekt: „Hier zeigt sich ebenfalls die Ernüchterung nach der anfänglichen Kriegseuphorie.“

Auch auf die Engagements der Schauspieler und Schauspielerinnen wirkten sich die Wirren der Zeit aus. Solche Zusammenhänge präsentiert die Autorin, der es vorbildlich gelingt, Wissenschaftlichkeit und Allgemeinverständlichkeit zu vereinen.

Hilke Niemann: Hier Himmelsfeier, dort Erdenposse. Ludwig Verlag, 188 Seiten, 22 Euro