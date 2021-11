Dannewerk

Es soll kein spektakulärer Blickfang sein, der da in den nächsten drei Jahren direkt am Danewerk entsteht: Das neue Museum am Unesco-Welterbe lässt vielmehr, wie es Museumsleiter Lars Erik Bethge formuliert, die Bühne frei für den Hauptdarsteller, den Wall. Entsprechend habe das Kopenhagener Büro Lundgaard & Tranberg Arkitekter das 1900 Quadratmeter große Gebäude behutsam der historischen Anlage angepasst.

Der „Damu“-Museumsneubau, so hieß es am Mittwoch vom Südschleswigschen Verein (Sydslesvigsk Forening, SSF), „zollt in Form und Ausdruck den historischen und landschaftlichen Zusammenhängen großen Respekt“. Die transparente Fassade öffnet sich zum Hauptwall hin und soll gleichermaßen dazu einladen, sich in hellen Räumen über die Historie des Danewerks zu informieren und das natürliche Umfeld zu erleben.

Architektin: „Hier wird eine 1500-jährige Geschichte vereint“

Architektin Lebe Tranberg spricht von Demut, mit dem der Neubau der umgebenden sanften Landschaft begegnet: „Wir haben Wert darauf gelegt, ein Museum zu schaffen, das in der Landschaft deutlich präsent ist, mit einem großen Dach, das alles umfasst und signalisiert: Hier treffen sich Menschen über Grenzen hinweg – und hier wird eine 1500-jährige Geschichte vereint.“

Freier Ausblick auf den Wall: Blick in den geplanten Museumsneubau Quelle: KVANT

Um dem Hauptwall seine Hauptrolle nicht streitig zu machen, „haben wir den Blick auf den Wall auf eine Weise eingerahmt, die bewirkt, dass er natürlich in den Mittelpunkt gerät, wenn man im Museum umhergeht und in den Ausstellungen den Teil der Geschichte des Danewerks erlebt, der nicht am Wall sichtbar ist”. Das Büro, das sich nicht zuletzt mit dem spektakulären Bau des neuen Schauspielhauses in Kopenhagen einen Namen gemacht hat, legt zudem Wert auf nachhaltige Bauweise.

Dänische Stiftungen zahlen den Neubau

Finanziert wird das rund zehn Millionen Euro teure Besucherzentrum mit der neuen Dauerausstellung durch Schenkungen vor allem der dänischen A. P. Møller Stiftung sowie des Augustinus Fonden. Der dänische Staat und das Land Schleswig-Holstein fördern den Betrieb des neuen Museums mit jährlich jeweils 132 500 Euro.

Für den beschenkten Sydslesvigsk Forening (SSF) freut sich Vorsitzende Gitte Hougaard Werner: „Es wird ein schönes Museum, das bei uns in Norddeutschland skandinavische Architektur im besten Sinne vertritt.“ Und Museumsdirektor Lars Erik Bethke ist sich sicher, dass der Besuch im Archäologischen Park und im Damu künftig ein „ganz besonderes Erlebnis wird, das eines Unesco-Welterbes würdig ist. Gleichzeitig ist das neue Museum auch ein historischer Meilenstein der deutsch-dänischen Museumszusammenarbeit”.

Abriss im April 2022, Neubau bis Ende 2024

Bis der Neubau steht, dürften drei Jahre vergehen. Zunächst schließt das alte Museum wie üblich Ende November - und wird dann ab April 2022 mit den Nachbargebäuden auch des Rothenkrugs abgerissen.

Im April 2022 sollen die vorhandenen Gebäude am Danewerk abgerissen werden Quelle: Danevirke Museum

Dann kommt hier an der Schnittstelle zwischen dem im fünften Jahrhundert angelegten Danewerk und Ochsenweg das Archäologische Landesamt zu Zuge, um direkt vor dem großen „Tor zum Norden“ nach archäologischen Überresten zu fahnden. Anfang 2023 bis Ende 2024 soll dann der Neubau realisiert werden. Bis dahin beinhaltet ab März 2022 ein provisorisches Besucherzentrum in Pavillonbauweise rund 90 Quadratmeter Ausstellungsfläche zum größten Bodendenkmal Nordeuropas, Informationen über die aktuellen Ausgrabungen am Danewerk und den Neubau sowie einen Museumsshop.