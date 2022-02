Kiel

Mit Horst Pfeiffer, als legendärer Bildreporter für dpa über Jahrzehnte in Schleswig-Holstein unterwegs, hätte Gerald Grote unbedingt noch ein Interview machen wollen. „Er hat die frühen Jahre des Schleswig-Holstein Musik Festivals fotografiert, Leonard Bernstein aus nächster Nähe erlebt oder auch den Aufstieg von THW-Trainer Alfred Gislason“, sagt der Filmemacher und Gründer des Naturfilmfestivals Green Screen. „Und er hatte zu jedem Bild eine Geschichte.“

Als Pfeiffer 2020 starb, ohne dass Grote das Gespräch realisiert hatte, war für ihn klar: „Wir können nicht warten, wir müssen sofort loslegen.“ Die Erinnerungen einsammeln, bevor sie verloren sind. Zu Kiel und der Region, von jenen, die ihre jeweils eigene Geschichte haben mit der Stadt und ihrer Umgebung. Im Video-Interview lassen sie sich dingfest machen, wird Geschichte gegenwärtig. So entstand die Idee für das Zeitzeugenstudio.

Zeitzeugenstudio gibt Raum zum Reden

Gerald Grote hat dafür erstmal mit einigen Mitstreitern wie Kameramann Matthias Fey, Literaturvermittler Nils Aulike und Filmemacher Oliver Boczek den gleichnamigen Verein gegründet und kürzlich die ehemaligen Räume der Kieler Filmwerkstatt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kino in der Pumpe bezogen. „Ein Archiv der Erinnerung“ von Alltag und Geschichte soll auf diese Weise entstehen, im Sinne der Oral-History-Methode, die den Zeitzeugen direkt das Wort gibt.

„Ich bin Kieler“, sagt Gerald Grote, „und ich fände es fatal, wenn all das Wissen verloren geht.“ Ein Experiment nennt er das Unternehmen; die Räume in der Pumpe sind dafür Büro und Setting zugleich, eine Mischung aus Studio und Oma-Plüsch-Charme. Hier sollen die Interview-Gäste Platz nehmen und sich im entspannten Gespräch von der Erinnerung treiben lassen. Gefilmt wird mit zwei Kameras, geschnitten im Raum nebenan.

„Uns interessiert der subjektive Blick“, sagt Grote. Und er hat Erfahrung damit. Für den Film „Schnee von gestern“ (2008) sammelte er mit Claus Oppermann Erzählungen und Filmzeugnisse zur Schneekatastrophe 1978/79 in Schleswig-Holstein, dann für „Bis an die Grenze“ (2011) den ganz privaten ost-westlichen Blick auf den Mauerbau 1961. Und mit „Ich habe Kiel zu erzählen“, in dem er mit Oliver Boczek 2018 das Filmarchiv des Zahnarztes Rudolf Schulz für das Kino auswertete, landeten die beiden einen Kieler Dauerbrenner. Vorläufer für das jetzt initiierte Zeitzeugenstudio.

Grote plant Filmprojekt zum Jubiläum der Kieler Olympiade

„Eigentlich hatten alle, mit denen wir gesprochen haben, viel mehr zu erzählen, als wir für das jeweilige Thema brauchten“, erzählt Grote, „das wollte ich nicht einfach versickern lassen.“

Das Zeitzeugenstudio ist zwar langfristig gedacht – aber Grote hat auch schon ein Filmprojekt in Arbeit. Zum 50-jährigen Olympia-Jubiläum. „Damit ist in Kiel wahnsinnig viel passiert“, sagt er. „Ohne die Olympiade 1972 gäbe es keine Autobahnanbindung und auch keine Bäderstraße bis Eckernförde.“

50 Jahre Olympiade: Erinnerungen gesucht! Zum 50-jährigen Jubiläum der Kieler Olympiade 1972 planen Gerald Grote und Oliver Boczek einen Film auf der Basis von Erinnerungsmaterial und privaten Filmaufnahmen. Für das Projekt mit dem Arbeitstitel „Kielympia“, das zum Jubiläum im August auf die Leinwand kommen soll, sucht das Zeitzeugen-Studio Kieler und Kiel-Besucher, die eine besondere Erinnerung haben, auch Filmmaterial oder Fotos von der Olympiade beisteuern können. Interessenten melden sich per E-Mail an info@zeitzeugenstudio.de oder telefonisch unter der Nummer 0431/80095899.

Jüngst war Käthe Warnecke in der Pumpe, hellwache 101-jährige Kielerin und ehemalige Rettungsschwimmerin: „Sie gehört zu den wenigen, die in ihrem Leben zwei Kieler Olympiaden erlebt haben – die 1936 und 1972. Die erste fand sie ziemlich langweilig – da gab es den Rummel an Land noch nicht.“ Auch die Segler-Legende Ulli Libor, die 1972 im Flying Dutchman Bronze ersegelte, steht auf der Liste, ebenso wie ein Mitarbeiter im unvergessenen Foto-Studio Prien. Der ging regelmäßig mit den neuesten Kamera-Modellen in der Stadt auf Test-Tour.

Zeitzeugenstudio hofft auf Unterstützung der Stadt

Wenn Grote erzählt, sammeln sich schnell Namen und Erlebnisse. Der Filmemacher denkt schon weiter: „Ich kann ich mir vorstellen, dass wir unsere Technik auch anderen anbieten, die dann in ihrer Region digital Alltagsgeschichte sammeln.“ Und Nils Aulike vom Verein ergänzt, dass man nicht nur die Funktionsträger, sondern gerade die Basis befragen will: „Das ist eine Form historischer Dokumentation, die einen ganz anderen Zugang hat als die Wissenschaft.“

Noch arbeiten die Initiatoren ehrenamtlich, hoffen aber auf Förderung durch die Stadt: „Wenn wir das systematisch angehen, brauchen wir die Unterstützung“, so Grote, „auch im Stadtarchiv ist die Erinnerungskultur ein starkes Thema.“

Die Erinnerungssammler bewegt auch ein weiterer Aspekt in ihrer Arbeit: die Begegnung der Generationen. „Spannend“, so Grote, „wird das doch, wenn ich mir überlege: Welche Fragen hat etwa die Studentin von heute an eine Käthe Warnecke?“