Hamburg

Auf Amerikas Bühnen brennt das „Ghost Light“, wenn das Theater nach der Vorstellung dunkel ist und auf der Bühne Platz für die Theatergeister. Am Broadway, sagt John Neumeier, seien es derzeit 23 Häuser, in denen das einsame Licht brennt. Auch in der Staatsoper Hamburg steht am Sonntag schmucklos so eine einzelne Glühbirne im Raum. Aber sie ruft die Tänzer in der neuen, unmittelbar aus der Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen entstandenen Choreografie auf die Bühne zurück. Nach sieben Monaten, im reduzierten Rahmen, mit Kostümen teils aus vergangenen Produktionen und nur am Klavier begleitet.

Die Fremdheit auf der Bühne

Leise und heimlich entern die Tänzer den Raum, arbeiten sich tastend voran ins Bühnenlicht wie ungebetene Gäste, die trotzdem einen Platz suchen. Vorsichtig, aber doch mit trotzig festem Schritt erscheinen da Die Kameliendame und ihr Armand – auch so ein Bild für die ferne Nähe. Sieben Monate hat das Hamburg Ballett pausiert; und auch, wenn seit Mai schon wieder in Kleinstgruppen trainiert wird, wird die stille Fremdheit auf der Bühne spürbar – nicht ohne den sichtlichen Eroberungswillen des Ensembles.

Wie die Vereinzelung greifbar wird

Aus Training und Proben hat Neumeier kleine Szenen entwickelt, die das Gefühlsspektrum der vergangenen Zeit spiegeln. Und nebenbei lässt er auch die eigenen Geister los: die Kameliendame (siehe oben), Marie ( Emilie Mazon) mit ihrem Nussknacker oder Alexandre Riabko als irrlichternder Nijinskij. Getragen von Franz Schuberts melancholischen Klavierstücken von den wechselhaften Moments musicaux bis zur späten G-Dur-Sonate D 894, die Michal Bialk zwischen nachdenklicher Verhaltung und frisch ausbrechendem Lauf austariert.

Neumeier entwirft dazu grafisch gezirkelte Tableaux, in denen die Vereinzelung greifbar wird, wenn sich Arme ausbreiten, als wollten sie den Abstand vermessen. Es gibt weit auseinander gezogene Gruppenbilder, in denen die Tänzer als fremde, aber auch neugierig äugende Passanten aneinander vorbei ziehen. Und immer wieder finden sich zwei, drei zusammen, loten Grenzen aus und erweitern den Spielraum. Im vorsichtigen Pas de deux, wenn Anna Laudere und Edvin Revazov formvollendet über die Bühne schweben, oder mutwilliger im Mit- und Gegeneinander, das Madoka Sugai oder Nicolas Gläsmann zelebrieren.

Auflösung und Kontrolle

Man sieht Ängste, Verlorenheit und Unsicherheit, aber auch das Aufbegehren gegen die Umstände und die ungebrochene Lust am Tanz. Etwa, wenn Neumeier sich in den Gesellschaftsszenen mit beschwingten Paaren und schön verzwirbelten Hebungen selbst zitiert. Wenn Christopher Evans im geschmeidigen Sprung den Raum vermisst oder Patricia Friza mit flinken Füßen ungestüm auf der Stelle tritt – als wolle sie Löcher in den Boden tanzen.

Und es gibt Tänzer, die sich preisgeben wie Aleix Martinez. Als zerquälter, Mensch gewordener Störfaktor kreuzt der Ausnahmetänzer immer wieder ins elegisch poetische Bild; einer, dem zittrig die Hand entfleucht oder das Bein nachhinkt – und der sich wütend müht, Körper und Gliedmaßen gegen die Auflösung unter Kontrolle zu bringen. So ein Teilchen kann das ganze Gefüge verändern.

Ein Abend wie ein Aufbruch

Die Tänzer sind hier selbst die Wanderer durchs Leben, die John Neumeier immer wieder aufgreift. Es ist eine Form der expliziten Rückeroberung, die der Ballett-Intendant und sein Ensemble hier angezettelt haben, ein Plädoyer auch für den geschützten Raum des Theaters. „Dieses Stück war nie geplant“, erzählt er vorab, „aber es wollte gemacht werden.“ Ein flirrender Bilderreigen, der wie ein kleiner Aufbruch wirkt. Und das im Saal mit viel Abstand platzierte Publikum ist hörbar glücklich über das Wiedersehen.

