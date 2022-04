Neumünster

Es war Zeit für den neuen Namen, sagt Katja Jaroschewski im Keramikkünstlerhaus Neumünster, das bis vor Kurzem noch unter dem Titel Stadttöpferei lief. „Bei Keramik fällt den meisten sofort Geschirr ein – aber das ist es nicht, was wir hier machen“, erklärt die 39-Jährige, die das Haus im Fürsthof seit März 2021 leitet.

Die Ausrichtung auf die Keramik als Ausdrucksmittel zeitgenössischer Kunst möchte Jaroschewski schon im Namen der renommierten Einrichtung (seit 1987) sichtbar machen: „Kunsthandwerk und Kunst sind einfach zwei verschiedene Ansätze.“ Das sieht man an den an Röhrensysteme erinnernden Objekten, die Katja Jaroschewski modelliert hat, oder an den Werken, die ehemalige Stipendiaten hinterlassen haben – wie an dem erstaunlich filigranen Flechtwerk der Ungarin Viktoria Marotti.

Jährlich zehn Stipendien für das Keramikkünstlerhaus Neumünster

Am Programm dagegen, das ihre Vorgängerin Danijela Pivasevic-Tenner 2013 initiiert hat und das seither jährlich zehn internationale Keramikkünstler jeweils im Tandem zum Arbeitsstipendium einlädt, hält Katja Jaroschewski fest. „Dass sich hier Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt treffen, ist wichtig“, sagt die Künstlerin aus Gotha, die an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle Freie Keramik studiert hat. „Auch weil die unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedliche Formensprachen mitbringen.“

Das von der Dr.-Hans-Hoch-Stiftung geförderte Programm ist übrigens nicht nur dem Nachwuchs vorbehalten. „In diesem Jahr ist der älteste Künstler 87 Jahre alt“, sagt Katja Jaroschewski, „Rafi Münz aus Israel.“ Keramiker und Keramikerinnen sind Einzelkämpfer, und den Austausch, den das Keramikkünstlerhaus für jeweils zwei Gäste in dem 1900 erbauten Haus im Fürsthof möglich macht, wissen sie zu schätzen.

Das spürt man gleich beim Betreten der Atelierräume im Erdgeschoss, die zur Ausstellung zu Galerieräumen werden. Dort haben sich im April Srinia Chowdhury aus Neu-Delhi und Hanna Miadzvedzeva aus Minsk, Weißrussland, als erste Stipendiatinnen nach der Pandemie-bedingten Pause eingerichtet. Jede mit ihrem Tisch an einer Wand arbeiten sie vor sich hin. Und füllen den Raum mit einer ansteckend kontemplativen Ruhe.

Srinia Chowdhury mag das spielerische Element der Keramik

Während Srinia Chowdhury mit dem Spatel die Umrisse einer knuffigen Figur glättet, wirkt der braune Ton, der unter Hanna Miadzvedzevas Händen seine Form wechselt und findet, die Schwerfälligkeit des Materials verliert, fast schon lebendig. „Hier kommt Figürliches und Abstraktes zusammen“, sagt die Weißrussin, die wegen der schwierigen politischen Lage derzeit in Litauen lebt. Und Srinia Chowdhury, die zu Hause ein eigenes Studio betreibt, ergänzt: „Ein neuer Ort bedeutet immer Inspiration.“

Ausstellungen im Keramikkünstlerhaus 2022 Die zehn Stipendiaten – aus Ländern von Thailand bis Niederlande und von Israel bis Deutschland – sind jeweils als Tandem im Keramikkünstlerhaus zu Gast und stellen sich zum Abschluss des Arbeitsaufenthalts öffentlich vor. Daneben sind zwei Sonderausstellungen geplant. Vom 8. bis 21. Mai präsentieren sich in einer Doppelschau die Leipziger Künstlerin Catherine Sanke und der Muthesius-Absolvent Jinhwi Lee. Und vom 18. August bis 1. September zeigt das Haus acht Künstlerentwürfe für Fassaden im Neumünsteraner Vicelin-Viertel. Info und Newsletter unter www.keramikkuenstlerhaus.de

Katja Jaroschewski leitet seit einem Jahr das Keramikkünstlerhaus in Neumünster. Quelle: Marco Ehrhardt

Die Inderin geht mit lustig bunten Gestalten, die auf dem Skizzenblock wie Comicfiguren wirken, dem Thema traditioneller Rollenbilder nach. „Mädchen können doch auch Superhelden sein, und Jungs nähen“, sagt sie, „da steckt schon eine starke Botschaft drin.“

Gleichzeitig ist ihr das spielerische Element wichtig: „Ich mag Keramik, weil sie immer etwas Riskantes hat. Ich kann sie kneten, darauf herumhauen, sie zerstören und wieder aufbauen“, sagt sie. „Und ich will poppige Farben. Das soll ein lustiger Mix aus Konzept und Form werden.“

Hanna Miadzvedzeva experimentiert mit dem Material

Ganz anders der Zugang von Hanna Miadzvedzeva. Sie experimentiert mit den unterschiedlichen Arten von Ton und der Beschaffenheit des Materials. Und während auf dem Tisch eine organisch anmutende Form wächst, trocknen auf zwei Stühlen kleine Tonfetzen vor sich hin.

„Die setze ich nachher hier drauf“, sagt sie, und man hat keine Ahnung, wie das gehen soll. Keramik ist immer auch ein Teil Geheimwissenschaft. Das gibt auch Katja Jaroschewski zu. „Es gibt so viele Techniken in der Keramik“, sagt sie, „so viele Sorten Ton, so viele Glasuren – dabei lerne ich auch selbst immer weiter.“

Bis zum 29. April werden die beiden Künstlerinnen hier noch gemeinsam wohnen und arbeiten. Sie mögen die Ruhe und die Helligkeit in dem Haus, in dem Gäste auch spontan zu Atelierbesuch und Gespräch willkommen sind. „Und wir wollen zum Abschluss auf jeden Fall auch ein gemeinsames Projekt zeigen“, erzählt Srinia Chowdhury, „ich finde es spannend, unsere jeweiligen Fähigkeiten zusammenzubringen.“ Hanna Miadzvedzeva nickt – und ergänzt: „Und irgendwann machen wir auch eine Yogastunde.“

Erste Abschlusspräsentation am 28. April, 18 Uhr. Das Künstlerhaus ist geöffnet Mi 14-17 Uhr, Do 14-19 Uhr, Fr 10-12 Uhr.