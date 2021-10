Neumünster

„It’s a family affair“, sang Genre-Kollege Sly Stone vor 50 Jahren in einem seiner Hits. So ist es auch bei Judith Hill. Beim ausverkauften Konzert in der Werkhalle Neumünster, Schlusspunkt des Festivals Kunstflecken, standen ihre Mama Michiko an den Tasten und ihr Papa Lee am Bass mit auf der Bühne – nebst dem druckvollen Drummer Donnell Spencer jr. Das denkwürdige Konzert, das aus dieser Konstellation resultierte, darf im Reigen der Kunstflecken-Konzerte einen höchst prominenten Platz einnehmen.

Zwar startet die Band beim Opener „I Can Only Love You By Fire“ schwerblütig bluesig, doch das zeitweilige Kippen in kernigen Funk-Rock deutet an, wohin die Reise vor allem gehen wird. Klar schon mal gleich: Judith Hills facettenreiche, robuste Stimme ist fantastisch, ihr Gitarrenspiel rangiert in einer Liga mit Prince oder Lenny Kravitz, und das Quartett kann höllisch grooven. Lee Hill legt auf den Basssaiten gleich mal ein rasantes Slap-Solo hin, Michiko lässt das Keyboard im Hammond-Sound wabern.

Knackige Funk-Tracks Schlag auf Schlag

Schlag auf Schlag feuern sie Funk-Track auf Funk-Track ins Publikum, das gar nicht dazu kommt, aufgestauten Beifall loszuwerden. Wie „Gypsy Lover“, an dem sie die Stimme gehörig kratzen lässt, oder das beinharte „You Got The Right Thing“, das wie noch ein paar andere ihrer Songs eine gewisse Nähe zu Prince zeigt, der einst Judith Hills Debütalbum produziert hat. Voller punktgenauer, wohlgezielter Breaks und blendender Soli, und einmal lässt Spencer die Chose mit den übrigen Drei im Schlepp derart nahtlos und geschmeidig in den Jazz und zurück in den Funk rutschen, dass es eine Wonne ist. Funk im Bluesmantel ist „Burn It All“ über toxische Beziehungen.

Selbst Balladen auf höchstem Niveau

Frappierend, dass die Balladen, bei denen sich oft die Spreu vom Weizen trennt, qualitativ das Niveau locker halten. „Silence“ mit seinem irisierenden Sound, soulig, jazzy und mit psychedelischem Sixties-Touch, das an Stevie Wonder erinnernde „When My World Is Blue“, die Soul-Rock-Ballade „Candlelight In The Wind“ oder auch das herzergreifende „Give Your Love To Someone Else“ mit ihrer wohl stärksten Gesangsleistung des Abends.

Doch das Schwergewicht liegt live klar auf Grooves der Vollfettstufe. Judith Hill lässt ihre fantastische Kopfstimme gelenkig durch alle Lagen turnen, Michiko entlockt den Tasten etliche jener Sounds, die den Funk so prägen, Lee lässt seinen Bass tief gründeln, und Spencer hält den Laden unauffällig, aber mit kräftigem Punch und extrem effektiven Fills zusammen. Familiensache halt. Standing Ovations.