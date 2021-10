Kiel

„Es wird ein paar Überraschungen geben, wir werden das Spektrum noch ausweiten“, sagt Richard „Richi“ Schröder, Betreiber der Kieler Schaubude. Der Club will am 5. November nach einem Jahr wieder seine – nun neue – Tür öffnen. Näheres verrät Richi noch nicht. „Aber das Konzept wird jetzt nicht umgeworfen. Kein Imagewechsel. Es wir alles so weiterlaufen.“

Ohne Mindestabstand, ohne Maskenpflicht und „wir lassen alles rein, was geht“, so beschreibt Richi die Konditionen. „Da wollen wir uns keine weiteren Beschränkungen auferlegen, das ist alles schon hart genug.“ Er werde in dem Club in der Legienstraße „auf jeden Fall die 3G-Regelung fahren“, um möglichst wenige Leute auszuschließen.

Engpässe beim Booking der Acts

Fünf Konzerte und sieben Partys finden sich im November-Programm. Im Vergleich zu präpandemischen Zeiten ist das noch nicht üppig. „Wir haben im Moment noch Engpässe, weil Bands schwieriger zu organisieren sind als einzelne DJs“, erklärt Richi. „Im Konzertbusiness planen wir ein halbes Jahr im Voraus.“ Daher sei es momentan schwierig, von den Agenturen Bands zu bekommen. Aber: „Das war uns von vornherein klar“. Im November, Dezember werde sein Booker kurzfristig „noch reinstopfen, was geht“. Aber so richtig los gehe es erst wieder im Januar und Februar, wenn die Agenturen ihre Acts auf Tour schicken.

Zur Galerie Am Freitag, 5. November, öffnet die Schaubude in Kiel wieder ihre Türen für Konzerte und Partys. Während der Schließung wurden die vergangenen Wochen für Renovierungen genutzt.

So haben sie in der Schaubude eben aus der Not eine Tugend gemacht und lassen Bands aus Kiel und dem übrigen Norden auftreten. Den Auftakt besorgt am Freitag, 5. November, die Punkrock-Band Moms Demand Action aus Kiel mit der „Record Release Party“ ihres zweiten Longplayers „The Vantablack Album“, unterstützt von den Genrekollegen Hotel Kempauski. Und die Kieler Hardcore-Punk-Recken Vladimir Harkonnen können am Freitag, 19. November, ihr Vorjahres-Album „Vlad Smash“ noch mal gebührend feiern, als musikalische Gäste schauen die Berliner Metal-Skatepunks von Space Chaser vorbei.

Größere Bühne, bessere Tontechnik

Die Bands werden laut Richi auf einer größere, besser strukturierten Bühne stehen, denn in der Bude haben sie umfangreich renoviert und auch im ganzen Raum mehr Platz geschaffen. Die Garderobe hätten sie rausgerissen, das sei alles schon 15 Jahre alt gewesen. Neu ist auch die Tontechnik mit „einer doppelt so starken Anlage“, erzählt Richi. Aber der alte „Charme“ des Clubs sei erhalten geblieben. Zwei, drei Tresenkräfte bräuchten sie noch, da fragten sie allerdings vor allem „im Dunstkreis“ rum.

Mit Blick zurück auf die vielen Monate des Lockdowns: War er irgendwann drauf und dran, den Glauben daran zu verlieren, dass die Bude überlebt? „Sicherlich war ich an dem Punkt, schon mehrere Male“, sagt Richi. So auch vor einem Jahr, als da bei Konzerten in der Schaubude 30 Gäste an Tischen saßen. „Da kam in mir die Angst hoch, dass das jetzt der Normalzustand werden könnte.“ Aber an eine Schließung des Clubs habe er nie gedacht.