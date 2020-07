Hamburg.

Also wird die neue Saison nicht wie ursprünglich vorgesehen mit Bartok und Beethoven, mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra unter Manfred Honeck und Anne Sophie Mutter als Solistin eröffnet. Nein, es geht (wie schon 2019/20) los mit Brahms – und Prokofiew. Alan Gilbert und sein NDR Elbphilharmonie Orchester spielen vom 1. bis 5. September in sieben Konzerten alle vier Sinfonien des wohlvertrauten Hamburgers, dazu die beiden Violinkonzerte des Russen, mit Lisa Batiashvili und Leonidas Kavakos als Solisten.

620 statt 2100 Zuhörer im Großen Saal

Hauptsache also, es kann live losgehen – trotz Corona. Und wegen Corona nicht mit 2100 Zuhörern, sondern mit maximal 620 im Großen Saal der Elbphilharmonie. Viel mehr geht laut aktueller Hygieneverordnung an der Elbe nicht. Aber immerhin kann etwa ein Drittel des Platzangebotes genutzt werden – was auch für die Laeiszhalle (550 Sitze) und für die jeweiligen Kleinen Säle (125 bzw 175 Plätze) gilt.

Orchester mit 38 Musikern

Und immerhin kann wieder ein Orchester spielen. Zumindest eines aus rund 38 Musikern, denn Abstand muss nach wie vor gehalten werden, auch wenn etwa die Bläser sich mittlerweile wieder etwas näher kommen dürfen. Das Weniger an Zuhörern wird gleich zum Auftakt der zwangsläufig umgeplanten Saison ausgeglichen durch ein Mehr an Konzerten: Zum Teil sind zwei Termine an einem Abend (18.30 und 21 Uhr) angesetzt, die dafür auch auf rund eine Stunde Dauer ohne Pause limitiert sind.

Bis Ende Oktober bleibt das Limit 1000

Nach dem Startsignal des Senats arbeitet man in der Elbphilharmonie jetzt angesichts von Reisebeschränkungen und Abstandsregelungen an Umbesetzungen und Programmänderungen, auch an neu programmierten Ersatzterminen. Denn Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern bleiben zumindest bis 31. Oktober verboten.

Neuer Vorverkauf ab 4. August

Im Laufe des Juli sollen über die Eröffnungskonzerte hinausgehende Details zumindest für den September bekannt gegeben werden. Am 4. August beginnt dann der allgemeine Vorverkauf. An der Sommerpause werde auch angesichts der neuen Möglichkeiten nicht gerüttelt, hieß es auf Nachfrage aus dem Konzerthaus. Und auch für den abgesagten Elbphilharmonie Sommer (ab 9. August), wie die neun Konzerte im SHMF im August wird es nach aktuellem Stand keinen zweiten Anlauf unter Corona-Bedingungen geben. Das Projekt Konzertkino auf dem Vorplatz dagegen ist wohl noch in Planung.

Elbphilharmonie-Rundgang auf eigene Faust

Ab sofort besteht immerhin bis vorerst 9. August die Möglichkeit, den spektakulären Bau beim Elbphilharmonie-Rundgang mit Ticket auf eigene Faust und über klar abgesteckte Wege von der Plaza bis zum genauso leeren wie Großen Saal abstandsgerecht und hygienekonform zu erkunden.

www.elbphilharmonie.de

