Eckernförde

Jan Loechel und der Gitarrist der Rockband „Fury in the Slaugtherhouse“ kennen sich beruflich und sind befreundet. Unter anderem arrangierte Loechel Songs der seit 2017 wieder spielenden Erfolgsband neu.

Musiker Jan Loechel aufgeregt

Das Konzert fand vor der Eckernförder Musikkneipe Spieker statt. Betreiber Thomas Kunkowski und der Gerrit Baumeister als Veranstalter organisierten das Konzert. Der in Münster lebende Loechel machte aus seinen Gefühlen kein Geheimnis. „Ich bin unheimlich aufgeregt“, verriet er den 75 Zuhörern. Denn schließlich liege sein letzter Auftritt vor Menschen in einem Altenpflegeheim in Münster schon drei Monate zurück. 47 Waldkonzerte seien kein Ersatz gewesen. Damit meinte Loechel auf Facebook veröffentlichte Videos, in denen er Songs im Wald spielt. Nach seinem Informationen handelte es sich um des erste Open-Air-Konzert seit Start der Corona-Krise in Schleswig-Holstein. „ Thomas und Gerrit, Ihr werdet in die Geschichte eingehen“, sagte er kurz nach Konzertstart um 20 Uhr.

Die Organisatoren waren sich ihrer Verantwortung bewusst. Eindringlich mahnte Kunkowski das Publikum, sich an die Sicherheitsregeln zu halten. „Es besteht die große Sorge, dass hier ein Corona-Hotspot entsteht. Wir sollten dafür sorgen, dass es nur ein Kultur-Hotspot wird.“

Bei zwei Nummern spielte Thorsten Wingenfelder mit

Beim Publikum kamen Loechels ruhige Songs mit Texten zum Nachdenken und zum Träumen am lauschigen Sommerabend gut an. Meist spielte eigene Nummern auf Englisch und auch auf Deutsch. Den Carole-King-Klassiker „You've got a friend“ von 1971 präsentierte Loechel als neues Hörerlebnis. Höhepunkt des Abends war als Loechel den in der ersten Reihe sitzenden Wingenfelder für zwei Songs auf die Bühne holte. Prompt stellten sich Probleme mit der Soundtechnik ein. Für das Publikum war es gut. Denn als Überbrückung machte Wingenfelder Smalltalk. „Manchmal muss man an einen Lied nur einen Akkord ändern und alles fliegt aus der Kurve“, verriet er eine Musikerweisheit. Tatsächlich war der von beiden mit Akustikgitarre gespielte und gesungene Fury-Song „Then she said“ die rockigste Nummer des Abends. Pünktlich zum Einsetzten der Ruhezeit am Hafen verabschiedete sich Loechel mit der Zugabe „April“, ein Lied über die Sehnsucht nach dem Meer.

Das Gastspiel hatte nicht nur für konzertentwöhnte Eckernförder gelockt. Tina Röttgers (25) und Rasmus Hoffmeister (28) waren extra aus Harrislee gekommen, „Ich bin Loechel-Fan. Meine Erwartungen sind erfüllt. Denn was gibt es Besseres als Livemusik an einen schönen Sommerabend am Hafen“, sagte Hoffmeister. Als Konzertort kannten beide den Spieker noch nicht. „Wir werden sicher mal wieder hierher kommen“, versicherte Tina Röttgers.

Geldsammlung im Hut

Baumeister und Kunkowski hatten für das Konzert mit Geldsammlung im Hut ein Konzept mit telefonischer Voranmeldung, Mindestabständen zwischen den Sitzplätzen und Einbahnwegesystemen fürs Getränkeholen und den WC-Gang entwickelt. Eckernfördes Ordnungsamtsleiter Klaus Kaschke sah sich das Ganze an. „Im abgesperrte Bereich für die angemeldeten Zuhörer war es gut“, sagte er. Problematischer sah er die mindestens 30 Musikfreunde, die keinen Platz bekommen hatten und dem Konzert direkt am Hafen lauschten. „Es ist gut, dass noch ein zusätzlicher Ordner aufgestellt wurde, als die Leute von draußen begannen, durch Spieker-Tür zu gehen, um Getränke zu bestellen“, sagte er.

Burmeister und Kunkowski wollen weiter kooperieren. Zwei Konzerte im August seien in Vorbereitung. Auch Loechel war für ein Comeback in Eckernförde zu haben. Er sei jederzeit bereit im Spieker zu spielen, wenn auch Thorsten Wingenfelder wieder dabei ist.