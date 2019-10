Im Dickicht der Bilder

Hamburg

Mit dem Jungen im grünen Blätterkleid, der mit der niedlichen Elfe Glöckchen durch eine lichte Welt fliegt, in der Kinder nicht groß werden müssen – mit dieser Disney-Assoziation von Peter Pan hatte schon das Original von J.M. Barrie wenig zu tun; und das leicht autistisch wirkende Wesen, das Antu Romero Nunes auf der leeren Bühne im Thalia Theater aussetzt, schon gar nichts. Nicht mal den Namen hat der Regisseur der Figur gelassen; die heißt in seinem Stück Neverland einfach „Sie“ und fährt anstelle der schlummernden Mrs. Darlington einem einsamen „Er“ in die Träume.

Theater wie aus dem Nichts

Es ist ein bildmächtiger und assoziationssüchtiger Abend, den Nunes, bevor er in der kommenden Spielzeit mit einem Leitungsteam das Theater Basel übernimmt, in seiner letzten Produktion als Hausregisseur am Thalia Theater anzettelt. Und wie so oft entsteht das Theater bei dem Regisseur aus dem Fast-nichts, das Vorstellung und Spiellust erst befeuert. So ist Peter Pan dann doch wieder ganz bei sich.

Nunes arbeitet mit einem multilingualen Ensemble, in dem 13 Schauspieler und Schauspielschüler von Stockholm bis Ljubljana und von St. Petersburg bis Brüssel zusammenfinden. Sie basteln die Welt, in der sie spielen: poetisch düstere Puppenspiele, für die ein paar schnelle Masken und eine Plastikplane reichen. Alptraumbilder, in denen ein Mann in einer blutigen Horrorshow ein wimmelndes Bündel gebiert – wie Ripley in Alien. Oder groteske Visionen wie die Wiedergängerin in Gestalt des hakenarmigen Captain Hook. Christiane von Poelnitz setzt diese Monstermutter urviehisch raumgreifend in Szene.

Die "verlorenen Jungs" als antiker Chor

Episoden und Bilder der Vorlage verquirlen sich so mal locker, mal mutwillig mit den Reflexionen und Assoziationen, die Nunes und Dramaturgin Anne Haug gesammelt haben. Vom Trauma des Scheidungskindes bis zur ödipalen Fantasie, von den auf Müllbergen oder im Krieg verlorenen Kindern bis zu Michael Jackson, der wie im Vorübergehen auf seine Pop-Oberfläche verdampft wird, wuchert hier alles in einem dunkel bedrohlichen Rausch zusammen. „Fake it, til You make it“ – die Zeile aus dem Text wird so zum Wahlspruch des Abends. Die verlorene Mutter kann doch jeder sein.

Irgendwann irren sie alle zwischen den Röhrenvorhängen (Bühne: Matthias Koch), die hier als Zauberwald fungieren. Der überforderte Mann, den Marko Mandic vom Nationaltheater Slowenien zwischen Getriebenheit und Erfüllungswillen auspendelt, sowieso. Und „Sie“, die Elektra Hallman vom Stockholmer Dramaten zum obsessiven Peter Pan macht – Dibbuk und Erlöser zugleich. Anstelle der Elfe strolcht an Hallmans Seite ein räudiges Wesen namens George, wohl nicht zufällig benannt nach der letzten 2012 auf Galapagos gestorbenen Riesenschildkröte, über die Bühne. Aenne Schwarz spielt sie grandios aus zwischen Spielkind und Biest. An den Keyboards findet Anna Bauer dem Düstermärchen seinen entrückten Sound dazu. Und Peter Pans „verlorene Jungs“ fungieren als griechischer Chor in vielen Rollen – mal verschlafene Schulkinder, mal gruselig verroht wie im Herr der Fliegen.

Das Ende ist Anfang an diesem wildwüchsigen Abend

So treibt Neverland zwischen Geschlechter- und Generationenbildern, essayhaften Monologen und körperlichem Spiel in die Endlosschleife vom Muttertrauma. Die unterschiedlichen Sprachen und Hintergründe der Darsteller fließen da eher subkutan ein. Nunes will Tragödie spielen, aber die Dimensionen des antiken Dramas, das hier ausgiebig zitiert wird, erreicht seine Saga der Verlorenheit dann doch nicht. Soll sie vielleicht auch gar nicht: Das Ende ist wieder der Anfang an diesem wildwüchsigen Abend, in dem so vieles nicht zusammen findet und der trotzdem so wuchtige Bilder schafft. Auf der Welt hat schließlich schon vieles seinen Schatten hinterlassen.

Thalia Theater Hamburg. 17. u. 18. Oktober, 9., 10., 23., 24. November, 14. Dezember. Kartentel. 040 / 32 81 44 44. Internet: www.thalia-theater.de