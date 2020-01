Ordentlich Gruselfaktor in der Räucherei

Kiel

Ehrfürchtig hält das Publikum Abstand vor dem Kölner Horrorpunk-Trio Hellgreaser, dabei ist es doch gekommen, um sich ein wenig zu gruseln. Erst als Sänger und Gitarrist The Slaughter Lamb ihnen die Hand reicht („Schließt die Kluft zwischen uns“), die Hörer zur Bühne schreiten, kann zusammen angestoßen werden und die Erkenntnis folgen, dass trotz der weiteren unheimlichen Namen (Bassist Screaming Hairy, Schlagzeuger Demon Machine) keiner zubeißt. Gilt nur für den punkrockig-zupackenden Sound von „Mother of Them All“ oder dem von Oh-Oh-Chören geprägten „Freddy is Back.“

Horrorshow in der Räucherei Kiel

Jamey Rottencorpse and The Rising Dead aus Bremen setzen in Sachen Schockfaktor noch einen drauf. Bis auf den bleich geschminkten Bassisten Riot Earp tritt der Fünfer - mit ebenfalls fantasievollen Künstlernamen wie TomTom Scumbag (Gitarre), J. Ramirez (Lead-Gitarre) und Mr. Snowy Claws (Schlagzeug) - mit Masken auf, liefert neben Horrorpunk gleichzeitig eine Horrorshow ab.

Zwischen dem Hybriden aus Punk, Metal und einer satten Portion Rock 'n' Roll tollt Sänger Jamey Rottencorpse über die Bühnenbretter, wirft sich in Pose als würde er am Kreuze hängen, erwacht wieder im nächsten Moment und gibt sich quicklebendig. Die Songtitel „Strange and Scary“ und „Come and Die With Me“ fügen sich ins morbid-gruselige Gesamtbild ein.

Jamey Rottencorpse offenbart zudem augenzwinkernd die Last als untotes One-Hit-Wonder („Somewhere Under the Graveyard“) durch die Welt zu wandeln und reißt die vorderen Reihen mit ebenjenem Song ein letztes Mal mit.

Schaurige Erinnerungsmotive

So sehr sich die Musiker auf der Bühne auch bemühen, den kompletten Saal bekommen sie, bis auf einige Feierwütige am Bühnenrand, nicht zum Durchdrehen. Nicht im Takt zu nicken fällt schwer, Tanzen muss allerdings nicht sein.

Die Umbauphasen werden mit Kurzfilmen vom Kieler Produktionsteam Mondo Grindhouse überbrückt. Titel wie „Das Lustschloss des Dr. Frankenstein“ sorgen da für Kurzweil unter den Betrachtern. Außerdem bleibt Zeit für Schnappschüsse. So machen etwa Jamey Rottencorpse and The Rising Dead einen Rollstuhlfahrer mit einem schaurigen Erinnerungsmotiv glücklich.

Gruseln gehört hier dazu

Alsbald landen die Gastgeber der Mutant Reavers auf der Bühne (Sänger Oli Wonka: „Wir kommen direkt aus dem Weltall“) und mit dem Bandklassiker „Dawn of the Dead“ wird nicht lange gefackelt. Selbstredend dominiert beim Kieler Quartett die harte Gangart.

Atemloser Punkrock trifft auf wohl dosierte Thrash-Metal-Prisen. Wohl dosiert auch die Spaceschnaps-Rationen, die der Sänger an durstige Mäuler aus dem Publikum verteilt, um dann seinen Spaß mit neuen Songs und Utensilien wie Miniatur-Kettensäge und Totenschädel zu haben.

Alle, die noch einen Nachschlag brauchen, sollten Augen und Ohren offen halten, denn wie Wonka witzelnd ankündigt, erscheint das neue Album „noch in diesem Jahr.“ Direkte Dreingabe (und würdiger Abschluss) folgt vom Kölner Vierer The Crimson Ghosts und mit ihrem forschen Auftritt die abermalige Erkenntnis: Beim Horrorpunk darf sich gegruselt werden, Angst haben muss niemand.

Weitere Nachrichten aus der Kultur finden Sie hier.