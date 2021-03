Kiel

Wir schneiden die Alben von Nick Cave & Warren Ellis, Richard Barbieri, Alice Phoebe Lou und Paul Stanley’s Soul Station ab? Der Alben-Check der KN-Redaktion vergibt maximal 5 Scheiben für die Neuerscheinungen.

Nick Cave & Warren Ellis: „Carnage“

Ein akustisches Gemetzel, wie der Albumtitel suggerieren könnte, ist es nicht. Eher eine Messe spezieller Gospels, wie man sie von Nick Cave erwartet. Intensiv. Aufgeladen. Mächtig. Auf voluminösen Electronica-Loops entsteht, umsirrt von Ellis’ Geige und manchmal umspült von Chorgesang, ein vibrierendes Wechselbad aus fiebriger Beschwörung der Apokalypse und sentimentalem Lob der Liebe, das Corona nicht thematisiert, aber widerhallen lässt. Am Schluss sitzt Cave in „Balcony Man“ auf dem Balkon und singt: „I’m Fred Astaire, I put on my tap dancing shoes.“ (Goliath Records/Rough Trade)

Bewertung: 5/5 Scheiben

Richard Barbieri: „Under A Spell“

Schon bei der 70er-Synthie-Wave-Pop-Band Japan und der Neo-Prog-Rock-Formation Porcupine Tree prägten seine charakteristischen, innovativen Scapes entscheidend den Sound. Auf seinem vierten Soloalbum versammelt der 63-jährige Keyboarder verführerisch dunkle, schwebende, überwiegend dezent groovende Ambient-Electronica-Tracks, die mit Pop ebenso flirten wie mit Dark Wave und Jazz. Atmosphärisch dichte, komplexe Arrangements, die wie Collagen klingen, etwas Skizzenhaftes haben, aber dennoch stabile Spannungsbögen aufweisen. Konstant faszinierend. (Kscope)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Alice Phoebe Lou: „Glow“

Einmal mehr frappiert die kompositorische Reife, mit der die aus Südafrika stammende, 28-jährige Wahlberlinerin auch auf ihrem dritten Album zu Werke geht. Die live in einem Dresdener Studio mit allerlei Vintage-Gerätschaften eingespielten Tracks verströmen - wie aus einem Guss - eine warme, relaxte Atmosphäre, intim und gefühlvoll. Atmen jazzigen West-Coast-Pop, walzern im Dream-Pop oder Soul, mischen homogen Wave und Folk. Alles durchzogen von einem eleganten Sixties-Vibe, souverän und ungekünstelt. Veredelt durch einen facettenreichen, betörenden Gesang. (Alice Phoebe Lou/Believe/Edel)

Bewertung: 5/5 Scheiben

Paul Stanley‘s Soul Station: „Now And Then“

Eine faustdicke Überraschung - der Sänger von Kiss gibt den Soul-Man. Und verhebt sich nicht auf dem Debütalbum seines neuen Projekts. Eine starke Band im Rücken, interpretiert Paul Stanley geschmeidig nicht nur allseits geschätzte Alltime-Classics wie „Let‘s Stay Together“, „Just My Imagination“ oder „Baby, I Need Your Loving“, sondern fischt gut informiert auch in Gewässern abseits des Hauptstroms. Mal im Falsett, mal im Bariton croont sich das bisher eher im Hardrock sattelfeste „Starchild“ respektvoll durch das Material. Die letzte Tour von Kiss bremst nur noch Corona. Zeit für eine zweite Karriereschiene des 69-Jährigen. (Universal)

Bewertung: 3/5 Scheiben