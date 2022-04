Kiel

Wenn das nicht mal Zeit wurde: Nach drei Jahren kann der Niederdeutsche Bühnenbund jetzt endlich an die Niederdeutschen Theatertage 2019 in Molfsee anknüpfen. Im Mai zeigen acht Bühnen aus Schleswig-Holstein in der Winkelscheune, dass sie auch auf Platt am Puls der Zeit spielen können.

Zum Beispiel, wenn „De jungen Lüüd ut Löwenstedt“ gleich zum Auftakt am 12. Mai ihr für den Amateurtheaterpreis nominiertes Flüchtlingsschauspiel „In de Juni geev dat immer Erdbeeren“ zeigen. Oder wenn die NB Rendsburg mit „Single, 66, söcht...“ humoristisch verhandelt, wie das mit der Partnersuche im Alter so läuft. Die Geschichte vom nicht ganz alltagstauglichen „Elling“ (Foto: Imke Noack) und seinem ähnlich schrägen Kumpel, die gerade in Kiel im Theater am Wilhelmplatz läuft, bleibt sowieso ein zeitloses Plädoyer für Toleranz und Anderssein.

Erich Kästner auf Plattdeutsch

Gute Gelegenheit also, sich einzuhören in das Plattdeutsche, das im Norden Deutschlands mal sehr verbreitet war und mittlerweile laut Goethe-Institut nur noch von rund drei Prozent der Bevölkerung (2,3 Millionen Menschen) gesprochen wird. Dabei hat die Sprache ihren ganz eigenen, gemütlich-melodischen Klang. Und Identität stiftend wirkt sie außerdem.

Karten übrigens gibt es schon für die Theatertage, zum Beispiel im Freilichtmuseum Molfsee (Tel. 0431/6596622). Und wenn da Erich Kästners Roman „Drei Männer im Schnee“ zu „Dree Mann an de Küst“ (NB Ahrensburg) mutiert, dann muss man doch einfach hingehen. ben