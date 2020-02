Der Blick für das kleine fiese Detail

Flensburg

Der Titel ist angelehnt an den Roman "Die letzte Welt" von Christoph Ransmayr (1988), der den Künstler zu manch düsterer Arbeit inspirierte.

Störtenbecker ist ein kritischer Geist und ein sehr genauer Beobachter. Beides findet Niederschlag in seiner Bildwelt, in der sich allerdings auch harmlose Motive finden. Doch Stillleben, Blumen- und Landschaftsbilder, die schlicht der Schönheit der Natur huldigen, sucht man in der Schau vergeblich. „Die Ausstellung legt ihr Augenmerk auf jene Werke, die sich explizit oder indirekt mit dem Thema Umweltzerstörung beschäftigen“, erläutert Museumsdirektor Michael Fuhr den inhaltlichen Schwerpunkt der Retrospektive mit rund 40 Gemälden und Grafiken, die er in Absprache mit dem Künstler ausgewählt hat. Seit Ende der 60er Jahre hält Störtenbecker Eingriffe des Menschen in die Natur in seinen Bildern fest. „Prophetisch wäre wohl zu hoch gegriffen“, so Fuhr, „ aber in Zeiten, in denen alle Welt vom Klimawandel spricht, sind auch die über 50 Jahre alten Arbeiten erstaunlich aktuell.“

Schönes verbindet der Künstler mit Banalem, manchmal Bedrohlichem

Nikolaus Störtenbecker hat einen untrüglichen Blick für das kleine, fiese Detail. Schönes verbindet er mit Banalem, manchmal Bedrohlichem. So schickt sich in dem während der Ölkrise gemalten Ölbild "Badesteg von Dollerupholz" (1976) ein Kind zum Bad in der idyllischen Geltinger Bucht an, im Hintergrund ankert ein Öltanker als lauernder Beobachter. Berühmt geworden ist der Siebdruck "Dach" (1970), entstanden während seiner Mitgliedschaft in der Gruppe Zebra, die Störtenbecker 1965 mit Dieter Asmus, Peter Nagel und Dietmar Ullrich gründete. Es zeigt das beinahe schon absurd realistisch wiedergegebene Dach eines Einfamilienhauses, über dem der Kondensstreifen eines (Militär-?)Flugzeuges zu sehen ist.

Hochspannung im Gras

Das Blatt "Gras" (1969) wird dominiert von einem Hochspannungsmast auf grünem Hügel, im duftig zarten Holzschnitt Landschaft mit Windrädern von 2006 recken sich die Rotorblätter auf gigantischen Masten in einen pastellfarbenem Himmel. Nass in Nass gedruckt nach Art des japanischen Holzschnitts, hat Störtenbecker seine Arbeitsweise hier bis heute meisterlich verfeinert. „Der Farbholzschnitt ist in den letzten Jahrzehnten zu seiner eigentlichen Domäne geworden“, sagt Thomas Gädeke, der ein Werkverzeichnis des grafischen Ouevres bearbeitet hat, herausgegeben anlässlich des 80. Geburtstages des Künstlers in der Reihe ars borealis von der Sparkassenstiftung S-H und der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf.

Malen in freier Natur ist ihm ein Bedürfnis

Natürlich sei er bei seiner Motivsuche nicht explizit darauf aus, das Haar in der Suppe zu finden, sagt der in Munkbrarup bei Flensburg beheimatete Künstler. Nach der Trennung von der Gruppe Zebra 1976, deren Ausrichtung zur Pop Art er nicht teilen konnte, organisiert er seit 1989 die Freilichtsymposien der Norddeutschen Realisten, zu deren Gründungsvätern er gehört. Das Malen in freier Natur ist ihm ein Bedürfnis. Oftmals erlebe er allerdings auch „katastrophale Gefühlssituationen“, wenn er seine Staffelei aufstelle. „Dann denke ich: Muss ich mir wieder so etwas Schweres aussuchen?“, sagt Störtenbecker und schmunzelt. „Wenn dann aber ein gutes Bild dabei herauskommt, ist alles in Ordnung.“

Museumsberg 1, Flensburg. Bis 1. Juni. Di-So 10-17 Uhr

