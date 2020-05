Kiel

Nils Aulike war langjähriger Leiter des Kieler Kulturzentrums Hansa48 und ist seit vielen Jahren in Kiel und Schleswig-Holstein als freiberuflicher Kulturarbeiter und, vor allem, als Vorleser tätig. In seinen Lesungen möchte er Bücher, die ihm unbedingt lesenswert erscheinen, seinem Publikum in Erinnerung rufen, vorstellen, zugänglich machen und zum eigenen Lesen empfehlen.

Auf der KN-Bühne in der Kundenhalle liest er am Donnerstag, 14. Mai, um 20 Uhr Henry David Thoreaus „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ aus dem Jahr 1849. Aulike sieht das Dokument einer persönlichen Weigerung als Inspiration nicht nur für zahlreiche charismatische Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King, sondern auch für die französische Résistance, Wehrdienstverweigerer und Hippies.

Das ist die KN-Bühne KN-Bühne täglich außer montags um 20 Uhr auf www.kn-online.de. Dort sind alle bisher 44 Auftritte in der KN-Kundenhalle abrufbar. Das Spendenkonto von „KN hilft e.V.“ bei der Förde Sparkasse: DE05 2105 0170 1400 2620 00. Die Spenden werden wöchentlich unter den beteiligten Künstlern aufgeteilt. Freie Künstler, die mit einem Auftritt auf der „KN-Bühne“ auf sich und ihre derzeit schwierige Lage aufmerksam machen wollen, können sich noch unter der Mailadresse kulturredaktion@kieler-nachrichten.de melden (bitte mit Telefonnummer).

