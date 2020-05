Kiel

„Man muss ja gucken, ob man irgendwie einen kleinen Bogen bekommt“, antwortet Rohwer auf die Frage nach dem Set für sein kurzes Konzert in der KN-Kundenhalle, die mit ihrem Hall dem Klang der Marimba akustisch gut bekomme. „Das Konzert beginnt ja normalerweise furios, dann in der Mitte wird’s ein bisschen ruhiger und am Ende gibt’s dann noch mal einen obendrauf.“

Vier eigene Stücke und Bach

Vier der Stücke hat Rohwer selbst komponiert: das tanzende "Butterfly", benannt nach seinem sommerlichen Lieblingstier, das jazzige "Orientexpress", komplex und voller Rhythmuswechsel, das eher kontemplative "Marimba Time No. 8" mit feiner karibischer Note und das lebendige, „leicht hypnotische“ ( Rohwer) "Africano" in einem 12/8-Rhythmus, das die afrikanische Herkunft der Marimba im Titel trägt.

Einzige Fremdkomposition ist, von Rohwer arrangiert, das Prélude der "Cellosuite Nr. 1 G-Dur" von Johann Sebastian Bach. Bachs Cellosuiten eigneten sich sehr gut für das Marimbaphon. „Den Bach habe ich mit reingenommen, weil ich den sowieso gerade videomäßig produziert hatte, der war sozusagen schon im Repertoire.“

Konzerte auch solo, aber vor allem im Duo

Solche Solokonzerte seien ihm nicht fremd, erzählt Rohwer, doch sonst habe er neben dem Marimbaphon auch das Vibraphon mit den Metallplatten dabei; beide Instrumente schätzt er gleichermaßen: „fifty-fifty“. Für ein etwa zweistündiges Solokonzert würde sein Repertoire reichen – „wobei nach anderthalb Stunden eigentlich alles gesagt ist“.

Meistens steht Rohwer aber mit seinem Duo-Partner, dem Schönkirchener Pianisten Jens Schliecker, als Piano meets Vibes auf der Bühne. „Aber die letzte Zeit ist bei mir und auch bei Jens die Live-Schiene in bisschen eingeschlafen.“ Nicht wegen der Corona-Pandemie, vorher schon. „Es ist halt ein heiß umkämpfter Markt. Ich mag gar nicht an die Zeit nach Corona denken. Das wird natürlich nicht einfacher, da werden sich einige Veranstalter abmelden und noch mehr Leute auf noch weniger Veranstalter drängen.“

Komponieren und Schlagzeugschule als wesentliche Standbeine

Er sei aber niemals vom „Live-Betrieb“ abhängig gewesen, sagt Rohwer, zumal sich für ihn heutzutage der Aufwand mit Blick auf die Gagen nicht mehr lohne. Die wichtigeren Standbeine seien finanziell betrachtet seine 1997 gegründete Schlagzeugschule „Drums Unlimited“ in Melsdorf, wo er am Drumset, am Vibraphon, an der Marimba und auch Orchesterpercussion unterrichtet.

Und sein Musikverlag: „Anspruchsvoll, aber immer ’ne gewisse Leichtigkeit“, beschreibt Rohwer seine Kompositionen selbst. „Beim Schlagzeug ist es so, dass sich nicht alle Komponisten da rantrauen“, erzählt Rohwer. „Deswegen gibt es viele Kollegen, die ihre eigene Musik schreiben und ich habe das Glück, dass es auch vielen anderen Leuten gefällt und meine Musik von ihnen gespielt wird. Ich verkaufe das eigentlich recht gut – in alle Welt.“

