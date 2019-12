Der griechische Gastregisseur Paris Mexis hat am Kieler Opernhaus schon in Barockproduktionen mit seinen Ausstattungen bunt schillernde Zeichen gesetzt. Jetzt sieht er in der vorherrschenden beklemmenden Atmosphäre den Schlüssel zum Drama "Lucia di Lammermoor" von Donizetti - in kühner Abstraktion.