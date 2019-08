Kiel

Es ist das erste Buch von Nina Lykke, das auf Deutsch erschienen ist. „Mit ihrer Popularität als Schriftstellerin hat sie sich Zeit bis in ihre mittleren Jahre gelassen“, so Übersetzerin Julia Anrecht über die 54-jährige Autorin, die noch heute in ihrem Beruf als Grafik-Designerin arbeitet, wenn ihr Lebensunterhalt nicht wie derzeit durch ein Schriftstellerstipendium gesichert ist.

Eine Ehe, die wie aus dem Nichts in die Brüche geht

Der 2016 veröffentlichte Roman ist eine Art Gesellschaftssatire über den wohlhabenden norwegischen Mittelstand. Mit beißendem Humor erzählt Nina Lykke darin von einer Ehe, in der über 25 Jahre eigentlich alles rund gelaufen ist, bis sie wie aus dem Nichts in die Brüche geht. Ingrid und Jan sind finanziell gut gestellt, haben ein Haus und zwei Söhne, die sie liebe- und aufopferungsvoll erzogen haben. Jetzt sind die Knaben groß, denken nicht im Traum daran, auszuziehen und lassen sich von vorn bis hinten bedienen. Damit nicht genug, haben die Eheleute, seit einer gefühlten Ewigkeit in der Elternrolle gefangen, einander aus den Augen verloren. Wenn Ingrid über ihre Situation nachdenkt, fragt sie sich, ob sie in ihrem Leben wirklich je zuhause war. Und so ist sie beinahe erleichtert, als Jan ihr eines Tages gesteht, dass er eine junge Geliebte hat. Sie kehrt der Familie und dem „sicheren Leben“ den Rücken - und fühlt sich frei.

Wie viel von der Darstellung fiktiv ist, bleibt ihr Geheimnis

Für Lykke ist Ingrids Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben gleichbedeutend mit einem Happy End. „Es ist ein Happy End im Chaos. Ingrid entdeckt sich neu und es geht ihr gut“, sagt sie mit einem fast trotzigen Lächeln im Gesicht. In ihrem Bekanntenkreis gäbe es manche Freundin, die wegen einer jüngeren Frau verlassen wurde. Und so habe sie versucht, mit dem Buch ein Stück Wirklichkeit darzustellen – wie viel davon fiktiv ist, ist ihr Geheimnis. „Alles in dem Roman ist irgendwo passiert, aber nicht unbedingt mir.“

Der Mann ist hier nicht das Monster

Erzählt wird aus den wechselnden Perspektiven der drei Protagonisten, dabei hat die Sichtweise des Mannes die Autorin besonders fasziniert. „Es interessiert mich, wie es so einem Mann geht. Weil er für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich ist, kann sich anschließend bei niemandem beklagen.“ Das klingt nach Schwarzweißmalerei, ist jedoch ganz und gar nicht so gemeint. „Der Mann ist nicht das Monster“, sagt Nina Lykke. Einer wie ihr Protagonist Jan hat vielleicht sogar ihr Mitleid. „Männer wie er denken, mit der neuen Frau gibt es keine neuen Kinder. Und dann wird aus der Affäre plötzlich Liebe und sie schieben irgendwann doch wieder einen Kinderwagen durch die Gegend - und müssen noch einmal ganz von vorn anfangen.“

