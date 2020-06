Nordart "light" würde Marke schädigen

Büdelsdorf

Die Museen sind wieder offen. Aus ihrer Sicht von heute betrachtet: War es im März richtig, die Nordart komplett abzusagen?

Hans-Julius Ahlmann: Wir sind nachträglich sogar sehr stolz darauf, dass wir sehr früh den Mut gehabt haben, die Nordart definitiv abzusagen. Und das, obwohl wir mit dieser Negativbotschaft eine ganze Gruppe von Menschen belasten mussten, die dieser Kunstausstellung ihr Leben verschrieben haben. Das ist letztlich sogar weniger finanziell als vor allem ideell ein Problem, denen mitzuteilen, dass wir sie in diesem Jahr nicht brauchen. Wir haben das aber im Austausch und nach zum Teil über Jahrzehnte gewachsenem Vertrauen ganz gut hingekriegt, glaube ich. Die Ungewissheit, ob irgendwann Publikum kommen darf, war nur das Eine. Es hatte ja vor allem keinen Sinn, eine Nordart zu beginnen, ohne dass klar sein konnte, wann unsere internationalen Künstler anreisen dürfen. Ohne unsere ukrainischen Kuratoren war beispielsweise der geplante Ukraine-Schwerpunkt im Pavillon undenkbar. Das hatten wir sehr früh im Gefühl. Und uns war klar: Wenn wir jetzt abbrechen, lösen wir keine weiteren Kosten mehr aus, die uns hinterher auf die Füße fallen. Insofern sind wir überhaupt nicht glücklich mit dieser Entscheidung, aber stolz, dass wir für sie die Kraft gefunden haben.

Anzeige

Johanna Ahlmann: Die Nordart lebt sehr stark von dem unmittelbaren Input der Künstler, die von weit her anreisen, um ihre Kunst zu platzieren und aufzubauen. Und ich erinnere mich, dass bereits im März dafür ein Chinese kommen sollte. Sie können sich vorstellen, dass das zu dem Zeitpunkt richtig Probleme gegeben hätte, ihn überhaupt ins Land zu bekommen, hier unterzubringen und arbeiten zu lassen.

Weitere KN+ Artikel

Künstlerische Kompromisse und drohende finanzielle Einbußen hätten ja zudem auch eine Hypotek für die Zukunft der Nordart bedeuten können.

Johanna Ahlmann: Genau, man muss ja auch die Marke schützen. Obwohl wir oft danach gefragt werden, wollen wir auch den Park nicht aufmachen, denn das wäre dann nur eine „ Nordart light“, die Kosten produziert und dem Renommee nicht gerecht wird.

Hans-Julius Ahlmann: Wenn man so etwas open air schafft wie mit Plickat auf dem Ostufer in Kiel, eine Schau an geeignetem Ort mit regionalem Bezug, dann ist das wunderbar und wirkt der gegenwärtigen kulturellen Wüste entgegen. Aber überregional und groß? Nein! Es bleibt entscheidend wichtig, dass die internationalen Künstler im Vorfeld der Ausstellung vor Ort mitwirken können. Wenn ich beispielsweise an die mongolischen Künstler denke, die im Vorjahr den Nordart-Preis gewonnen haben – da wird ein Haufen Drahtgeröll angeliefert. Da etwas daraus entstehen zulassen, funktioniert nicht in Dienstleistung, nicht von Fotos oder übers Internet-Video. Das muss der Künstler hier persönlich in Spannung zum Umfeld versetzen. Wir können doch die feinen Schwingungen der Kunstwerke nicht aus dem Karton heraus interpretieren. Die Nordart lebt von der Präsenz der Künstler im Vorfeld, nicht bei jedem Werk, aber geschätzt bei etwa einem Drittel ganz bestimmt.

Sind Sie denn guter Hoffnung, dass die Nordart 2021 realisiert werden kann? Es ist ja die große Sorge der Kulturszene, dass der Hauptschaden durch Corona erst noch kommen wird, weil den Sponsoren und wesentlichen Trägern wie Ihren Firmen in Büdelsdorf durch die Weltwirtschaftskrise dann auch die Mittel fehlen oder zumindest knapp werden.

Hans-Julius Ahlmann: Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir Krisen haben, die in unserem Unternehmen spürbar sind. Ich erinnere mich an die Frühphase der Nordart, da hatten wir 2001 eine Situation, wo das Geschäft überhaupt nicht lief. Dann stellt man sich natürlich sofort die Frage, ob man es gegenüber der Belegschaft vertreten kann, sechsstellige Summen in eine Kunstausstellung zu stecken. In der Wirtschaftskrise 2008/09 war das genauso. Wir haben das in beiden Fällen durchgehalten.

Johanna Ahlmann: Übrigens auch unsere Partner in solch schwierigen Situationen, allen voran Büdelsdorf!

Hans-Julius Ahlmann: Und natürlich gibt es, wenn in der Kommune die Gewerbesteuern einbrechen wie hier durch die Mobilcom, ganz unterschiedliche Stimmen in der Politik. Und es wird die Frage gestellt: Können wir uns die Nordart noch leisten? Dennoch hat Büdelsdorf sein Engagement in zwanzig Jahren ihr Engagement konstant gehalten. Und die Stadt Rendsburg hatte gerade für diese Saison ihres erhöht. Und wir selbst sagen uns, wir müssen das irgendwie schaffen und sind gedämpft optimistisch, dass uns das auch gelingt.

Vermutlich vermissen Sie das pulsierende Leben des Festivalorchesters auf dem Gelände und in der Thormannhalle. Sind Sie denn auch ohne Nordart intensiv in den „Sommer der Möglichkeiten“ beim SHMF einbezogen?

Johanna Ahlmann: Wir stehen nach wie vor mit der Thormannhalle bereit. Es gibt ja eine bunt gefächerte Planung. Und zumindest zwei Sachen sind bei uns vorgesehen, weil die Halle sich gut eignet. Aber das sind ja vor allem erstmal virtuelle Projekte mit digitaler Aufzeichnung.

Hans-Julius Ahlmann: Da gibt es eine gewisse Sorge beim SHMF, dass Ort und Zeit der Produktionen bekannt werden und sich dann doch echte Zuhörer vor den Türen drängeln ...

Interview: Christian Strehk

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.