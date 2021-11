Lübeck

Zur Eröffnung der Nordischen Filmtage nahm sie den neuen Ehrenpreis des Festivals entgegen, nun stellte sie ihren aktuellen Film „Margrete – Queen of the North“ über die dänische Königin vor. Die Schauspielerin Trine Dyrholm über die Freude am Historiendrama.

Trine, Sie spielen die Titelrolle im Historiendrama „Margrete – Queen of the North“, die 1402 Norwegen, Schweden und Dänemark unter Ihrer Herrschaft einte. Im Kostümfilm hat man Sie bisher nicht so häufig gesehen – was hat Sie an der Rolle gereizt?

Trine Dyrholm: Sie ist so ein starker, entdeckenswerter Charakter. Und sie ist sehr wichtig für unsere Geschichte. In diese Rolle wollte ich eintauchen; aber mir gefiel auch, dass der Film kein klassisches Biopic ist, das die Lebensgeschichte nacherzählt. Außerdem wollte ich gern mit Charlotte Sieling arbeiten. Sie hat einen guten Ansatz gefunden, eine alte Geschichte modern zu erzählen.

In dem Film müssen Sie nicht nur harte Entscheidungen treffen, sondern auch reiten. Wussten Sie, wie das geht?

Trine Dyrholm: Überhaupt nicht. Kostüme Pferde und Burgen gab es bisher kaum in meiner langen Karriere. Und ich hätte die Rolle beinahe abgesagt, weil ich solche Angst vor Pferden hatte. Aber Charlotte ist eine gute Reiterin – und eine gute Psychologin, die mich da langsam herangeführt hat. Es war trotzdem eine Herausforderung für mich. Das Gute aber war, das ich dabei schon begonnen habe, über die Figur nachzudenken. Auf einem Pferd zu sitzen, hatte so wenig mit mir zu tun, dass es leicht war, zu Margrete zu switchen und zu überlegen: Was hätte sie getan?

Ist Angst eine Antriebskraft für Ihr Spiel?

Trine Dyrholm: Ich fordere mich gern heraus. Und im wirklichen Leben gibt es eine Menge Dinge, vor denen ich Angst habe. Vielleicht bin ich auch deshalb Schauspielerin, um diese Hürden zu nehmen und Seiten im Leben zu entdecken, die nichts mit mir zu tun haben.

Was für eine Person ist diese Margrete?

Trine Dyrholm: Sie ist eine starke Politikerin und gewiefte Strategin. Und sie hatte eine große Vision – vom Frieden und von einem Großreich.

Trine Dyrholm (Mitte) ist bei der Eröffnung der Nordischen Filmtage mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Quelle: Agentur 54°

Charlotte, warum wollten Sie diesen Film machen? Und warum gerade jetzt?

Charlotte Sieling: Vor zehn Jahren bekamen ich und mein Produzent ein Script, das Margretes Leben von ihrer Geburt bis zum Tod erzählte. Wir haben schnell gemerkt, dass das nicht die Geschichte war, die wir erzählen wollten. Trotzdem ist sie irgendwie hängen geblieben, ich habe weiter über sie gelesen, andere Figuren entdeckt. Und je mehr ich mich selbst in dieser Zeit entwickelt habe, desto klarer sah ich, wie mächtig sie war.

Wie viel Historie wollten Sie im Film haben?

Charlotte Sieling: Ich bin kein Geschichtsmensch und habe in der Schule nicht gut zugehört. Ich kannte nur Könige und Prinzen – aber mit Margrete kam hier eine eigene Königin, eine Frau meines Alters. Das war eine so starke Erkenntnis, dass ich dachte: Wir haben keine Geschichte, aber eine Figur. Dann sind wir über den falschen Olaf gestolpert, der sich als Margretes toter Sohn ausgibt. Und es war klar, dass wir im Film die neun entscheidenden Tage erzählen, in denen sich ihr Dilemma abspielt.

Gleichzeitig hat der Film einen starken politischen Impetus. Dänemark ist bis heute eine Monarchie. Hat die Königin in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt für Ihre Herangehensweise?

Trine Dyrholm: Die Königin heute nicht die politische Macht von Margrete I. vor 600 Jahren. Ich habe während des Drehs nicht viel über sie nachgedacht. Aber sie heißt eben auch Margrete, und sie kam zur Filmpremiere in Kopenhagen. Wir haben sie begrüßt und als wir im Kino waren, sind alle aufgestanden und es gab einen sehr stillen Moment. Dann lief der Film – und nach zehn Minuten kommt die Szene, in der Margrete I. vor dem Hof steht, und es herrscht absolute Ruhe. Es war derselbe erhabene Moment, nur 600 Jahre früher. Da habe ich die Geschichte gespürt.

Ist der Film auch ein Spiegel für die Gegenwart?

Trine Dyrholm: Ja, das denke ich. Mich interessiert in meinen Rollen immer das Leben der Figuren und womit sie kämpfen. Einsamkeit ist etwas ganz Grundsätzliches. Die suche ich, diesen Punkt, über den wir nicht sprechen können, der uns aber verbindet. Und ich glaube, es muss sehr einsam sein, Königin zu sein. Mit all den Regeln und Zeremonien. Insofern berührt mich das, dass wir dieses Königshaus immer noch haben. Diese Einsamkeit ist auch Teil des Filmcharakters Margrete, die so brutale Entscheidungen treffen muss – ohne Rücksicht auf ihre eigenen Gefühle, für eine größere Sache.

Charlotte Sieling: Jetzt, wo ich Trine höre, wird mir klar, wie viel der Film mit Identität zu tun. Eine Königin kann so etwas herstellen. Ich bin selbst nicht sonderlich monarchisch, aber vielen Leuten in Dänemark gibt das Königshaus etwas. Und es hat einen größeren Einfluss, als mir bewusst war. Das macht den Film für mich aus – dass wir einer vergangenen Stimme zuhören, dabei auf uns selbst gucken und sehen, wer wir sind.

Sie verwenden eine sehr klare, moderne Sprache…

Charlotte Sieling: Als mein Kollege mit dem Drehbuch loslegte, hat mit einer wirklich altmodischen Sprache angefangen. Medicus statt Doktor beispielsweise. Das fühlte sich an wie ein Museum. Und es lag eine große Distanz darin. Ich habe dann selbst begonnen zu schreiben und gemerkt: Wenn ich für Margrete schreibe, dann bin ich Margrete. Dann fühle ich, was sie fühlt. Und das kann ich nicht in einer Sprache tun, die nicht die meine ist.

Trine Dyrholm: Außerdem denke ich, dass es in Kostümdramen wichtig ist, eine Brechung einzubauen. Das ist eine unmerkliche Verschiebung – und darüber ist es Charlotte gelungen, echte Charaktere in den Kostümen zu entdecken.

Der Film ist keines der typischen Schlachtengemälde, sondern eher ein Kammerspiel?

Charlotte Sieling: In der Crew kam durchaus auch der Gedanke auf: Leute, wir brauchen einen Krieg, das ist sonst zu langweilig. Aber es geht ja um das Gegenteil von Krieg. Und als wir die Idee des Kammerspiels festgemacht hatten, war es ganz natürlich sie mit den großen Tableaus zu kontrastieren.

Trine, Sie spielen oft sehr selbstbestimmte Frauen, die an Grenzen gehen. Können Sie erklären, wann Sie eine Rolle anspringt?

Trine Dyrholm: Es hat mit dem Material zu tun. Wenn ich an die DNA andocken kann, dann funktioniert es. Das heißt nicht, dass ich das andere nicht mag, es ist nur nicht unbedingt meins. Wichtig ist mir aber vor allem das Team als kreatives Zentrum.

Aber Sie sind diejenige, die den Charakter erfindet?

Trine Dyrholm: Ja, ich bin die, die ihn lebt. Natürlich habe ich viel darüber nachgedacht, was Schauspielern ist. Wenn ich es zusammenfassen sollte, dann so: Ich mag es, nicht zu wissen, was ich tue, bevor ich es getan habe. Die Figur nicht zu kennen, bevor ich sie gespielt habe. Oder den Moment gespielt habe. Jeder Charakter besteht aus solchen Momenten. Das Einzige, was ich tun kann, ist, den Moment zu erkunden. Und immer, wenn die Regie „Action“ sagt, dann wringe ich mein Hirn und überlege: Was wird jetzt passieren? Dann bin ich neugierig. Ich will nicht wissen, ich will entdecken. Das ist eine Art, dem Spielen nahezukommen, offener zu sein. Aber dafür braucht man auch eine sichere Umgebung.

Die Nordischen Filmtage haben alle Ihre Filme gezeigt. Sie sind jetzt zum ersten Mal in Lübeck, werden als Ehrengast ausgezeichnet und haben eine Hommage. Was bedeutet Ihnen die Ehrung?

Trine Dyrholm: Ja, ich weiß auch nicht, wieso es nicht früher passiert ist. Dabei habe ich immer viel von dem Festival gehört. Vor ein paar Jahren war auch mein Partner Niclas Bendixen hier mit seinem Film „Ditte und Louise“. Aber es ist schön. Ich bin mit dem Zug von Kopenhagen gekommen und freue mich über den Preis und auf die Filme, die ich mit ausgesucht habe. Das sind alles Filme, auf die ich stolz bin.

„Margrete– Queen of the North“ läuft noch bis 7. November bei den Nordischen Filmtagen. Ebenso die Hommage mit früheren Filmen mit Trine Dyrholm