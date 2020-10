Lübeck

Hailer sei durch seine jahrelange Tätigkeit für die Berlinale bestens vernetzt und werde den Filmtagen wichtige neue Impulse geben können, sagte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau ( SPD), der zur Findungskommission gehörte. Hailer folgt auf Linde Fröhlich, die altersbedingt zum Jahreswechsel aufhört.

Thomas Hailer : Kurator der Berlinale

Von 2008 bis 2019 beriet Thomas Hailer den Festivaldirektor der Berlinale bei allen das Programm betreffenden Fragen. Im Mittelpunkt seiner Aufgaben als Berlinale Kurator standen die die programmatische Ausrichtung und Filmauswahl des Internationalen Wettbewerbs sowie die Abstimmung mit den Programmsektionen des Festivals.

Geschulter Blick für junges Publikum

Von 2002 bis 2008 leitete Thomas Hailer die Berlinalesektion für junges Publikum, zuerst noch unter der Bezeichnung Kinderfilmfest, und dann - im Zuge der Erweiterung um einen Wettbewerb für Jugendfilme - unter dem heutigen Namen: Generation. Die Preisträger von Generation zeichnet die Berlinale mit Gläsernen Bären aus, die von Juroren im Kinder- und Jugendalter verliehen werden. Generation gehört durch die Verknüpfung mit dem European Film Market zu den wirkungsreichsten Plattformen für die Promotion anspruchsvoller Kinoproduktionen für Kinder und Jugendliche.

"Unser Mann in Amerika " zur Eröffnung 2020

Die Nordischen Filmtage Lübeck 2020 sollen mit der Deutschlandpremiere des dänischen Spielfilms „Unser Mann in Amerika“ (Originaltitel: „Vores mand i Amerika“, engl. „The Good Traitor“) eröffnet werden. In dem auf wahren Begebenheiten beruhenden Streifen erzählt Regisseurin Christina Rosendahl die Geschichte des Diplomaten Henrik Kauffmann. Der habe als dänischer Botschafter in den USA zur Zeit der deutschen Besatzung Dänemarks um die Freiheit und Unabhängigkeit seines Landes gekämpft, teilte das Festival mit.

Live und digital: Nordische Filmtage 2020

Die 62. Nordischen Filmtage Lübeck finden vom 4. bis um 8. November 2020 als Mischung aus Festival vor Ort und Online-Veranstaltungen statt. www.nordische-filmtage.de

