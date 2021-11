Lübeck

Ein unverhofftes Baby, das sich als freches Comic-Wesen mit Zorro-Augenbinde immer mal wieder aus dem Mutterbauch meldet, oder ein Mädchen mit Pippi-roten Haaren, das davon träumt, Monsterjägerin zu werden – und in den Herbstferien auf dem Landsitz des Onkels tatsächlich auf nicht wenige furchterregende Gestalten trifft. Man kann im Kinderprogramm der Nordischen Filmtage durchaus feststellen, dass die Filmemacher aus Skandinavien wenig Angst haben, ihr junges Publikum zu überfordern. Und gleichzeitig ein Gespür dafür, was gerade erzählenswert ist.

Die Verfilmung der Kinderromanreihe um Monsteragentin Nelly Rapp jedenfalls macht mit seinen Werwölfen, Geistern und „Frankensteinern“ ganz schön gruseln – und mit der Gurkentruppe rund um den schicken Vincent, der die Monster zu Normalbürgern umerziehen und -operieren will, auch richtig lachen. Da kann man einem veganen Vampir („Funktioniert mit Eisentabletten super“) begegnen oder einem Frankenstein-Mädchen, das ein Horror-Café eröffnet. Wie Nelly, die in der Schule gemobbt wird und nur ihren Bassett London hat, dazwischen feststellt, dass Anderssein eigentlich auf fast jeden zutrifft – und nebenbei auch noch eine Freundin findet, setzt die schwedische Regisseurin Amanda Adolfsson so rasant wie unbeschwert familientauglich in Szene.

„Ninjababy“: Herzzerreißend komisch

Ein bisschen wie ein Monster kommt Rakel auch das Baby vor, das es sich trotz Pille und Kondom in ihrem Bauch gemütlich gemacht hat. Und das auch noch, ohne dass die 16-Jährige es gemerkt hat. Im siebten Monat muss das ungestüme Party-Mädchen sein Leben neu erfinden. Da ist zum Beispiel die Frage nach dem Vater: Der nette Yogalehrer, der auch mal ihr One-Night-Stand war und sie bereitwillig zum Ultraschall begleitet? Oder der Hänger, bei dem sie jedes Mal schwach wird?

Drumherum hat Regisseurin Yngvild Sve Flikke aus Norwegen in „Ninjababy“ Freunde, Schwester und Zaungäste erfunden, mit denen Rakel durch die Wirrnisse ihrer Schwangerschaft taumelt. Und in der Kombi von Comic und Schauspiel lässt sich so komisch wie herzzerreißend mitfühlen – bis sich das Dilemma langsam löst.

Unter www.nordische-filmtage finden sich Programm sowie Links zu Karten und Streaming.