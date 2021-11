Lübeck

Gut 130 Filme in rund 270 Vorstellungen: Thomas Hailer hat sich als neuer künstlerischer Leiter für die 63. Auflage der Nordischen Filmtage trotz Corona-Bedingungen eine Menge vorgenommen.

Herr Hailer, die Nordischen Filmtage werden auch in diesem Jahr noch unter Pandemie-Bedingungen laufen. Sie haben sich aber für eine Mischung aus Präsenz und Streaming entschieden. Wie geht es Ihnen unmittelbar vor dem Start?

Thomas Hailer: Gut. Wir haben sehr gehofft, dass das Publikum und die Gäste zurück ins Kino kommen können. Und auch, wenn mancher Zuschauer noch zögert, scheint beides der Fall zu sein. Die Schauspielerin Trine Dyrholm, die zur Eröffnung den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk bekommt, wird hier sein. Der norwegische Regisseur Bent Hamer kommt, Hannes Thór Halldórsson, der den Eröffnungsfilm „Cop Secret“ gedreht hat, ebenso. Das sind nur einige wenige Namen von der Gästeliste. Und wir gehen das Festival mit Umsicht und im Sinne der schleswig-holsteinischen Hygieneverordnung an: 3G, Einbahnstraßensystem – wir wollen Gedränge möglichst vermeiden.

Apropos „Cop Secret“: Zur Eröffnung haben Sie sich ein unkonventionelles Polizeidrama ausgesucht. Wie sind Sie darauf gekommen?

Schräger Humor aus Island: Mit der Thriller-Komödie „Cop Secret“ eröffnen die Nordischen Filmtage. Quelle: NFL

Da kam einiges zusammen: Der Film kommt in Lübeck als deutsche Premiere auf die Leinwand. Wir hatten ihn auch schon ewig unter Beobachtung und nur darauf gewartet, dass Hannes Thór Halldórsson, der ja lange Fußballnationalkeeper in Island war, mal eine Lücke findet zwischen seinen Einsätzen, um ihn fertigzustellen. Außerdem ist das ein sehr kraftvoller Auftritt des isländischen Kinos. Die trauen sich was – auch an viele Themen: die durchsetzungsfähige Chefin, die Liebesverwirrung im Team, die chinesische Adoptivtochter. Sie feiern dabei aber nicht nur gekonnt das Genre, sie können auch anspruchsvoll erzählen. Und der Film macht sich auch über sich selber lustig. Das entwickelt einfach eine soghaften Wirkung.

Haben Sie im Programm Abstriche machen müssen wegen der Pandemie?

Wir haben das Programm ein kleines bisschen verdichtet und reduziert, um die Kinobelegung zu entzerren, die zeitlichen Abstände zwischen den Vorstellungen für Lüftung und Reinigung herzustellen. Im Hauptwettbewerb Spielfilm treten in diesem Jahr 14 Filme an. 2019 waren es 18; im Dokumentarfilmwettbewerb laufen ebenfalls 14 Filme.

Hat sich die Pandemie im Output des Filmjahres bemerkbar gemacht? War das Angebot womöglich geringer?

Im Gegenteil. Das Angebot war größer, auch weil im Vorjahrgang viele Filme gar nicht herausgekommen sind. Der schwedische Film „Pleasure“ zum Beispiel, war 2020 für Cannes ausgewählt. Dort gab es aber wegen Corona gar kein Festival, sondern nur das Label für den Film. Und so einer braucht jetzt weitere Festivals, um den Weg in die Öffentlichkeit zu finden.

Sie haben im Vorfeld davon gesprochen, dass das nordische Kino globaler geworden sei. Können Sie das erklären?

Das zeigen vor allem die Filme, die von einer Emigranten- und Emigrantinnen-Generation gemacht werden, die für ihre Erstlingsfilme dahin zurückkehren, wo ihre Eltern herkommen oder wo sie zum Teil selbst geboren sind. „The Gravedigger’s Wife“ gehört dazu, das ist ein finnischer Regisseur mit sudanesischen Wurzeln, der den Film in Dschibuti gedreht hat. Oder „Clara Sola“. Die Filmemacherin ist in Schweden sozialisiert, hat aber costa-ricanische Wurzeln. Und so weiter. Für „Pleasure“ hat die schwedische Regisseurin zwei Jahre lang im Porno-Business in Kalifornien recherchiert. Oder Bent Hamer: Auch er hat diesmal in den USA gedreht; aber von der Seele her ist das ein total norwegischer Film mit seinem trotzigen lakonischen Humor.

Vielleicht sind nordisch und global auch gar keine Unterschiede mehr. Was ist für Sie das Besondere am nordischen Kino?

Die Wucht, mit der die nordischen Filmemacher das Weltkino bestimmt haben. Das Jugenddrama „Fucking Amal“ etwa hat schon vor Jahrzehnten den Startschuss für ein diverseres Erzählen gegeben. Und sie sind immer sehr nah an der Gegenwart. „Flee“ zum Beispiel, der im Dokumentarfilm-Wettbewerb läuft und das autobiografische Material in Animation übersetzt, ist hochinteressant. Da tun sich unglaubliche erzählerische Räume auf.

Erstmals verleihen Sie einen Ehrenpreis fürs Lebenswerk. Wie sind Sie dabei auf Trine Dyrholm gekommen?

Trine Dyrholm, Filmstar aus Dänemark, ist Ehrengast der Filmtage und wird mit einer Hommage geehrt. Quelle: Britta Pedersen

Sie ist die wahrscheinlich bedeutendste dänische Schauspielerin. Und wir dachten einfach, es ist ein guter Moment, das nordische Kino zu feiern mit den Menschen, die es geprägt haben. Trine Dyrholm hatte im Laufe der Jahre über zehn Filme beim Festival, von denen wir in der Hommage jetzt noch mal fünf ihrer essenziellsten zeigen und damit auch ihre enorme Bandbreite abbilden. Und egal ob „Little Soldier“ oder „En Soap“: Diese Filme sind alle gut gealtert.

Sie haben im letzten Jahr als designierter Filmtage-Leiter gesagt, viel zu ändern sei gar nicht an dem Festival – und Sie haben Wort gehalten. Warum?

Weil es ein gutes Konzept ist und vom Spielfilm bis zur Serie alles drin steckt, was das nordische Kino stark macht. Festivals verändern sich ohnehin ständig – aber die Grundpfeiler des Programms stimmen hier. Es gibt einen starken Spielfilm- und Dokumentarfilmwettbewerb. Wichtig für die Nordischen Filmtage ist zudem das Kinder- und Jugendprogramm, das auch von zahlreichen Branchengästen besucht wird. Die Filmtage bilden schon einen kleinen Hub für den Kinderfilm aus Skandinavien, den ganzen medienpädagogischen Bereich. Der Bundesverband Jugend und Film macht hier seine Jahrestagung, und wir selbst werden ein Programm auflegen, in dem Schulklassen Festivalfilme auch übers Jahr noch sehen können.

Wo steht für Sie das Filmforum? Das hat einmal als kleines Festival im Festival begonnen.

Da gibt es starke deutsche Filme mit großen Themen. Zu sehen sind unter anderen Corinna Harfouch, Rolf Lassgaard und Dagmar Manzel – das hat seine eigene Kraft und Ausstrahlung. Aber bei uns läuft es ganz normal als eine Sektion von mehreren. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass man die Filme auf Deutsch sehen kann, während alle anderen im Original mit meist englischen Untertiteln laufen. Dass sich das Publikum je nach Vorliebe teilt, passiert sowieso. Ich kenne Leute, die reisen einzig und allein für das Kinder- und Jugendfilmprogramm an.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum der Norden so stark ist im Kinderfilm?

Sie kümmern sich einfach mehr um den Zuschauernachwuchs. Es gibt da ein stärkeres wirtschaftliches Interesse, Kinder früh ins Kino zu locken. Und sie haben ein anderes Menschenbild. Kindheit ist in Schweden und Norwegen weniger auftragsbelastet als hierzulande.

Worauf freuen Sie sich in den nächsten Tagen besonders?

Man darf ja, wenn man zwei Programme kuratiert hat, keine Empfehlungen geben. Aber ich freue mich sehr auf „Wallfahrt nach Kevlaar“, einen Stummfilm von 1921, den in St. Jacobi Studierende der Musikhochschule Lübeck begleiten. Es werden alle vier Orgeln zum Einsatz kommen, mit Sicherheit ein einmaliges Erlebnis.

