Sara Franzese, Projektleiterin des Literatursommers, und Literaturhauschef Wolfgang Sandfuchs haben sieben Autoren eingeladen, die von Ende Juli bis Mitte September Einblicke in die aktuelle Literatur des Landes geben. „ Norwegen ist ein reiches Land und es ist interessant zu sehen, wie die Menschen sich in dieser Wohlstandsgesellschaft fühlen“, so Sandfuchs. „Denn auch das Private ist politisch.“

25 Veranstaltungen im ganzen Land

Über 25 Veranstaltungen im ganzen Land sind geplant – vier davon im Literaturhaus, wo Uwe Bremse seine Fotoausstellung „ Norwegen nördlich des Polarkreises“ präsentiert. Traditionell findet hier auch das Sommerfest statt (2.8.) – für gutes Wetter dürfen jetzt schon die Daumen gedrückt werden.

Zur Eröffnung, die diesmal am Museumsberg in Flensburg gefeiert wird, ist mit Jostein Gaarder ein Autor geladen, der 1991 mit „Sofies Welt“ international bekannt wurde. Druckfrisch ist seine Novelle "Genau richtig – Die kurze Geschichte einer langen Nacht", die von einem Mann erzählt, der, nachdem er von seiner unheilbaren Krankheit erfahren hat, auf sein pralles Leben zurückblickt (22.7. in Kiel).

Im Bann aus Fernweh und Heimweh

Ein Meister des biografischen Erzählens ist Tomas Espedal. In seinem Roman Bergeners, der essayistische, autobiografische und lyrische Elemente vereint, hat er seine Heimatstadt Bergen fest im Blick, die ihn in einem Bann aus Fernweh und Heimweh hält (2. 8.). Bei Johan Harstad ist das biografische Erzählen Teil der Fiktion. In seinem 1200 Seiten-Epos Max, Mischa und die Tet-Offensive gibt es zwar viele Parallelen zu seinem eigenen Leben. Doch die Geschichte ist frei erfunden – genauso wie das illustrierende Bildmaterial (16.9.).

Kjersti Skomsvold war mit ihrem mehrfach preisgekrönten Debütroman Je schneller ich gehe, desto kleiner werde ich bereits vor Jahren beim Europäischen Debütromanfestival in Kiel vertreten. Sie liest deshalb in Eutin (5.8.), Schleswig (6.8.) und Rendsburg (7.8) aus der ungeheuer charmanten Geschichte von der alten Dame, die sich nach dem Tod ihres Mannes auf teils skurrile Weise zurück ins Leben kämpft.

Blick zurück auf dunkle Phasen der Kindheit

Ein schwieriges Thema in leichter Verpackung präsentiert auch Hanne Østravik, die zu den profiliertesten Gegenwartsautorinnen Norwegens zählt. In Die Zeit, die es dauert blickt eine junge Frau anlässlich eines Familienbesuchs zurück auf dunkle Phasen ihrer Kindheit. „Im Grunde bietet dieser Roman harte Kost, ist dabei jedoch erstaunlich leicht erzählt“, so Sandfuchs. Ähnlich wie Nina Lykkes bissig-ironisches Romandebüt Aufruhr in mittleren Jahren, in dem nicht nur die Ehe von Ingrid und Jan scheitert, sondern auch Jans Neuanfang an der Seite einer jungen Partnerin (18.8.).

Geschichten von verbotenen Liedern

Eine im Wortsinn andere Klangfarbe steuert Pål Moddi Knutsen bei. Der Schriftsteller, Musiker und politische Aktivist, der vor Jahren im Rahmen einer Einladung nach Israel zwischen die Fronten des Nahostkonfliktes geraten war, hat sich weltweit auf die Suche nach verbotenen Liedern gemacht, die Musiker besucht und zwölf Songs zusammengetragen, die er auf dem Album Unsongs herausbrachte. Sein Buch Verbotene Lieder – 10 Geschichten von 5 Kontinenten schildert die Hintergründe, erzählt von Gewalt und Unterdrückung. In Kiel ist er mit seiner Lesung mit Musik am 26.8. zu Gast.

Literatursommer vom 22.7. bis 16.9. Programm unter www.literaturhaus-sh.de

