Kiel

Die Landesregierung überrascht die Diskotheken-Branche. Nur zwei Tage nach der Präsentation eines Bewerbungsverfahrens für ein aufwendiges Modellprojekt, mit dem landesweit drei Locations eine testweise Öffnung ab 20. Juli erlaubt werden soll, greift eine andere Perspektive zur Wiedereröffnung nach vielen bedrohlichen Shutdown-Monaten: Unter Auflagen kann laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ab Montag wieder in den Diskotheken gefeiert und getanzt werden.

Diskothek: Hohe Auflagen für 125 maskierte Gäste

Damit scheint das Modellprojekt von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) Makulatur. Andererseits sind bei der allgemeinen Regelung ab 28. Juni lediglich 125 Personen im Raum erlaubt. Sie müssen zertifiziert negativ auf Corona getestet sein, mit Anmeldedaten erfasst werden – und vor allem beim Tanzen eine medizinische Maske tragen. All das muss der Betreiber beim jeweils zuständigen Gesundheitsamt in einem Hygienekonzept darlegen und garantieren.

Für Betreiber von der Größe des Max Nachttheaters wirtschaftlich unsinnig

„Generell kann ich sagen, dass ein Betrieb mit 125 Gästen betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht. Darüberhinaus kann ich mir eine Maskenpflicht schwer vorstellen“, so Michael Blohm, Marketing-Manager des Max Nachttheaters in der Kieler Eichhofstraße. Die Maskenpflicht hatte Wirtschaftsminister Buchholz am Anfang der Woche ebenfalls als wesentlichen Hinderungsgrund und Spaßbremse eingeschätzt.

Luna Club: Diskrepanz zur Genehmigung der Kieler Woche

Marc Wolf vom Kieler Luna Club in der Bergstraße Kiel hält all das für Nebelkerzen vor den Wahlen. Wo die wahren wirtschaftlichen Interessen lägen, lasse sich ja an der Genehmigung der Kieler Woche ablesen. „Dort treffen 1,5 Millionen Menschen aufeinander – und wir sollen mit 125 maskierten Gästen abgespeist werden. Das ist ein schlechter Witz.“

Loom bleibt zunächst umgebaut als Bar mit Musik

Ersid Ramekaj vom Loom in der Kieler Bergstraße sieht als Betreiber außerdem hohe Risiken für Strafzahlungen, wenn bei einer Kontrolle Kleinigkeiten auffallen, die nicht den Vorgaben des eingereichten Hygienekonzepts entsprechen. „Ich habe den Laden erstmal als Bar umgebaut. Für 125 Personen, die dann auch noch Maske tragen müssen, lohnt der Rückbau überhaupt nicht.“