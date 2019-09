Die charismatische Singer/Songwriterin Gaby Moreno hat dem Kunstflecken in Neumünster am Dienstagabend einen äußerst emotionalen Latinflavour-Stempel aufgedrückt. Am Ende des Konzerts liegt das Publikum in der mit über 300 Besuchern ausverkauften Werkhalle der 37-Jährigen förmlich zu Füßen.