„Good Hands“ heißt ein Stück vom neuen Album. Auch hier beweist Omer Klein kompositorisch ein mehr als gutes Händchen, lassen er und sein Trio den Track mit würzigem Latin-Flair mittendrin äußerst behände bravouröse Volten schlagen. Auf dem aktuellen Album „Personal Belongings“ von Klein nur auf dem Piano dargeboten, entwickelt der Track durch Haggai Cohen-Milos flinke Bassläufe und Amir Breslers forsches Schlagzeug live im Kulturforum eine ganz andere Dynamik, variiert der Pianist verspielt das Thema. Langer, vehementer Beifall aus den fast voll besetzten Reihen im Kieler Kulturforum – die Regel an diesem Abend bei einem der besten Jazz-Trios.

Omer Klein Trio gibt in Kiel letztes Konzert der 30-Städte-Tour

Es sei das letzte Konzert ihrer 30-Städte-Tour, erzählt der in Israel geborene und Frankfurt lebende Omer Klein – die sie im Zuge der Corona-Pandemie „irgendwie hingenommen“ hätten. Vielleicht sorgt auch Erleichterung dafür, dass in Kiel noch mal erhebliche Energien freigesetzt zu werden scheinen. Dass die Lust zu improvisieren so groß ist. Vor allem in den stets höchst inspirierten Soli der drei hervorragenden Musiker, die sich dann immer noch gegenseitig zu pushen scheinen durch ideenreiche Steilvorlagen auf ihren Instrumenten und lächelnd oder grinsend die brillanten akustischen Ausflüge des jeweiligen Solisten verfolgen.

Songs für die Freundin und den Nachwuchs

„Sun Girl“, das Klein „für meine schöne Freundin Viola“ geschrieben hat, swingt latinesk und elegant mit shuffelnden Drums, das seinen Kindern gewidmete „The Flower And The Seed“ schwankt zwischen feinnervig und nervös, stolpert in einen rumpeligen Blues und springt gleich wieder raus, klingt plötzlich nach Klassik, gewittert heftig, Seine Kinder hätten daheim aufs Piano gehämmert, erzählt Klein danach, deshalb habe er bei der Komposition auch so laut hämmern wollen, wie es ging.

Einer ihrer Favoriten vom neuen Album sei „Shake It“, verrät Klein. Verständlich, denn das Stück mit dem passgenauen Titel ist knackig funky, erinnert teils ein wenig an Miles Davis „So What“, hat allerdings mehr Tempo. Das ruhige „Kavana“ und das hektische „Baghdad Blues“ kombinieren sie live geschickt zu einem Song.

Nun kenne das Publikum fast alle Songs vom neuen Album, kündigt Klein das letzte Stück an (dem allerdings noch zwei Zugaben folgen sollten). Auf das obligatorische bedauernde „Ooooh!“ seitens des Publikums reagiert der Bandleader mit „keine Sorge, es ist ein sehr langer Song“. Einen trockenen Tipp für die nächste Tour bereits im kommenden Jahr hat Klein auch noch parat: Bei Gefallen könne man einem Freund den Konzertbesuch in einer der Tourstädte empfehlen, bei Nichtgefallen einem Feind, der dann leiden würde. Wäre eine Win-win-Situation.