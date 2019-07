Los Angeles

Der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles (25) ist US-Medienberichten zufolge Favorit auf die Rolle des Prinzen Erik in „Arielle, die Meerjungfrau“. Nach Angaben der Zeitschriften „ Hollywood Reporter“ und „Variety“ vom Dienstag sind die Verhandlungen noch in einer frühen Phase. Disney plant eine Realverfilmung des Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1989, der auf einem Märchen von Hans Christian Andersen beruht.

Arielle-Besetzung löst Rassismus-Debatte aus

Darin verliebt sich die Meerjungfrau Arielle, die lieber ein Mensch sein will, in den Prinzen Erik, der wegen eines Sturms vom Schiff fällt. Die Arielle-Besetzung mit der dunkelhäutigen US-Sängerin Halle Bailey (19) hatte für teils rassistische Kommentare im Internet gesorgt. Komikerin Melissa McCarthy (48) spielt in dem Film die böse Tante Ursula.

Styles ist Mitglied der Boyband One Direction, die seit einigen Jahren pausiert, und hat bereits ein Solo-Album veröffentlicht. Als Schauspieler war er unter anderem in dem Kriegsdrama „Dunkirk“ zu sehen.

