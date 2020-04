Günter Grass zum 5. Todestag

Lübeck

Zeitlebens legte Grass großen Wert auf die Tonalität seiner Romananfänge. Lakonisch oder lyrisch, existenziell oder von epischer Wucht - sie alle sind auf ihre eigene Weise markant. Und es gibt ikonische Sätze: "Zugegeben bin ich Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt" im Jahrhundertroman Die Blechtrommel, der 1959 Grass' Weltruhm begründete und in der der kleinwüchsige Trommler Oskar Matzerath als listiger Ich-Erzähler ein Zeitgemälde von Welt- und Nachkrieg entfaltet.

Sätze, ikonisch bis monumental

Oder: "Ilsebill salzte nach." So beginnt 1977 Der Butt, in dem Grass nicht nur das Märchen vom Fischer und seiner Frau an die Weichselmündung legt, sondern auch gleich die ganze Menschheitsgeschichte erzählt. Und die Erzählung Das Treffen von Telgte, in dem ein fiktives Dichtertreffen Werte und Wortführer der Gruppe 47 spiegelt, zieht den Leser mit einem monumentalen Postulat in den Bann: "Gestern wird sein, was morgen gewesen ist."

Anzeige

Jens Harzer liest Grass' Prosa

Jens Harzer, langjähriges Ensemble-Mitglied am Thalia Theater in Hamburg und seit 2019 Träger des legendären Iffland Rings, hat die Stimme, die Texte von Grass zum Leben zu erwecken. Der introvertierte Schauspielstar liest in kurzen Videos die jeweils erste Seite aus sämtlichen Prosawerken des Literaturnobelpreisträgers. Mit dem leicht schleppenden Duktus, der den Text beim Sprechen zu formen und ihm gleichzeitig nachzulauschen scheint. Die insgesamt 17 Videos, aufgenommen von Harzers Schauspielkollegin Marina Galic, werden am 13. April 2020, dem Todestag von Günter Grass, auf der Homepage des Günter Grass-Hauses veröffentlicht: www.grass-haus.de