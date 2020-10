Kiel

Die Kokosnuss hat ausgedient. Jetzt sind die Makaken-Affen und ihr verschlagener Hippie-Chef Gurilla hinter dem Geheimnis des Feuermachens her. Nur gut, dass der kleine Menschenaffe Mowgli die Lunte riecht, die die flammende Urgewalt in den falschen Händen für den schutzwürdigen Urwald bedeuten könnte. Und ebenfalls gut, dass er sich als erklärter Wolfslehrling auch zweifelhafter Typen wie des ewig hungrigen Tigers Shere Khan mutig zu erwehren weiß ...

Das Dschungelbuch : Puppentheater mit Trickfilmhorizont

Es kommt also alles halbwegs ins Lot im indischen Busch, geht aber turbulent zu in dieser musiktheatralischen Neufassung von Kiplings Das Dschungelbuch. Der Zeichner Joshua Held animiert in seiner typischen Cartoon-Bildsprache einen immer wieder köstlich überdrehten Zeichentrickfilm, der die ganze Bühnenbreite überspannt. Davor doppelt der Regisseur Pier Francesco Maestrini die tierischen Typen in etwas täppischer Manier, zumal die Opernsänger nicht in den opulenten Puppen von Luca Dall’Alpi drinstecken, sondern – Bauchrednern gleich – ihr Rückgrat bilden. Für zirkusreife Beweglichkeit und heftiges Geschrei sorgen dafür zwei akrobatisch an Lianen turnende Makaken ( Clara Brauer und Caroline Klein) – und nicht zuletzt Mowgli! Den quirligen Knaben spielt die chinesische Sopranistin Mengqi Zhang mit flummihafter Leichtigkeit und feuert dabei noch herrlich überkandidelte Koloraturen ganz hoch in die Baumspitzen.

Anzeige

Sizilianisches Allerlei: Sollimas Vertonung ist stilistisch nicht zu fassen

Der Komponist Giovanni Sollima hat ihnen für das – von Ulrich Frey in wechselnd opernhafter wie alltagstauglicher Attitüde ins Deutsche übersetzte – Textbuch eine wildwüchsig wuchernde Opernpartitur als sizilianisches Allerlei untergejubelt. Pulsierende Pattern der Minimal-Stilistik wechseln abrupt in indische Beschwörungsformeln, mal klingt es musicalhaft monströs, mal zirpt ein einsames Cembalo zum Rezitativ, mal schichten sich madrigalistische Ensemblesätze kontrapunktisch. Ein irgendwie beliebiges, aber auch amüsant unberechenbares Spektrum, das pfiffig mit Zitaten jongliert und so nicht nur Kindern, sondern auch Kennern Spaß macht: Etwa wenn Mowglis Freund und Beschützer Bagheera, prächtig gesungen von Mezzo Maria Gulik, als schwarze Großkatze endlich die naheliegenden Assoziationen an den rosa Panther Paulchen loszuwerden versucht, indem Henry Mancinis Evergreen kunstvoll zerlegt wird.

Etwas künstlich, aber fröhlich: Die Philharmoniker aus dem Off der Hinterbühne

Das von der Filmleinwand verdeckte, beim Auftritts- und Schlussapplaus über eine Videoschalte fröhlich sichtbar gemachte Orchester wird von Kapellmeister Sergi Roca munter auf Trab gehalten. Aus dem Off übertragen, tönt es etwas künstlich, gefährdet aber so fast nie die Verständlichkeit der Stimmen.

Pralle Typen und ein Würfelspiel im Programmheft

In komprimierten 60 Minuten begegnet man hier nicht nur dem Heulen des Wolfes und dem etwas zwielichtigen Zischeln der Schlange Kaa (beides köstlich auf den Punkt gebracht von Tenor Michael Müller-Kasztelan), man hat auch Freude am gefährlichen Verführer Shere Khan (Bassbariton Jörg Sabrowski) oder am nobel in sich und seinem Chi-Feld ruhenden blauen Bär Baloo (Bariton Hannes Öberg). Ganz besonders charismatisch, mit großer Klappe und satten Tönen kommt auch der Affenkönig Gurilla (Bariton Samuel Chan) rüber. Das Publikum in der Premiere, jung und alt, hilft stampfend beim Pflücken der Bananenstauden und feiert die Uraufführung begeistert. Und für die Nachsorge bietet das gelungene Faltprogramm der neuen Dramaturgin Eva Bunzel sogar noch ein Würfelspiel für die ganze Familie.

Oper Kiel. Weitere Termine (überwiegend nur Restkarten) am 4., 11, 17., 18. und 23. Oktober sowie zwei Familienvorstellungen am 1. November. Karten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.