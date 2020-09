Kiel

Kann man kalten Schweiß hören? Liebeswahnsinn in kühnen Harmoniewechseln diagnostizieren? Eifersucht in Hörnerschall verpacken? Falsche Hoffnung in Melodie malen? Für Wolferl Mozart alles kein Problem. Woher der Teenager 1774 im piefigen Salzburg seine Lebenserfahrung und kompositorische Raffinesse nahm, bleibt unergründlich. Aber es lohnt sich, ihm in seinen jugendfrisch blühenden Irrgarten der Lüste und Lasten zu folgen.

Start eines Mozart-Zyklus': La Finte giardiniera

Der Oper Kiel ist mit der „Jugendoper“ La finta giardiniera jedenfalls ein fliegender Start in einen neuen Mozart-Zyklus gelungen. Schon deshalb, weil Chefdramaturg Ulrich Frey angesichts des länglich-chaotischen Textbuchs und zusätzlich bedrängt von Corona-Zwängen aus dreieinhalb Stunden eine putzmunter kurzweilige 90-Minuten-Fassung herausdestilliert hat. Sie führt mit einem gänzlich unernst-ironischen Erzähler (brillant: Michael Müller-Kasztelan) die Akteure vor wie Spielbälle einer Sitcom und befreit das Werk von jeglichem Rezitativ-Geplänkel.

Prager Fassung von 1796 mit mehr Bläserfarben

In der klangfarblich attraktiven, nämlich im Bläserbereich böhmisch aufgerüsteten Prager Fassung von 1796, schöpft Generalmusikdirektor Benjamin Reiners mit den fröhlich-frech aufgelegten Philharmonikern aus dem Vollen. Platziert im Hintergrund auf der Bühne lässt das kleine Orchester die optimal besetzte Sängerriege auf ihren jeweiligen Befindlichkeitswellen surfen.

Alle auf Abstand scharf aufeinander: Regie spielt mit der Corona-Situation

Claudia Spielmann hat für sie im Proszeniumsbereich und im hochgefahrenen Graben eine pseudobarocke Neureichen-Parkanlage gebaut. Da überspringt man nach Laune die durch das Outfit markierten Standesgrenzen, aber holt sich dabei auch mal nasse Füße. Regisseur Daniel Karasek hat spürbar Spaß daran, die Liebestollen auf Hygienekonzept-Distanz zu halten. Da werden Masken getragen, Abstände gemessen und eingefordert, Küsse nur geworfen.

Karasek und Mozart geben den Frauen das Szepter in die Hand

Ganz konform mit Mozart gibt Karasek den Frauen das Heft in die Hand. Schon den versuchten Eifersuchtsmord durch den Grafen Belfiore an seiner Verlobten, der Marchesa Violante, entlarvt er während der Ouvertüre als inszenierten Schachzug der weiblichen Beziehungshälfte. Von da ab ist ein Traumpaar in gegenseitiger Abstoßung und Anziehung geboren. Der italienische Gast Mariasole Mainini bezaubert, getarnt als Gärtnerin Sandrina, mit instrumental schlanken und doch warm timbrierten und resonanzreichen Soprantönen, die federleicht in höchste Höhen wirbeln können. Und der Kolumbianer César Cortés begeistert einmal mehr mit graziöser Tenor-Kunst. Beide passen stimmlich hinreißend zusammen, was das Schlussduett zum Glücksfinale macht.

Homogenes Mozart-Ensemble auf höchstem Niveau

Überhaupt darf man hier von einem Mozart-Ensemble schwärmen, das in den beiden bemerkenswert vielschichtigen Finali der Akte Eins und Zwei hochgradig homogen tönt. Mezzosopran Tatia Jibladze gibt dem volladelig in Etikette gefangenen Cavaliere Ramiro unterdessen fast tragische Größe in der famosen Dolce d’amor compagna-Arie – und die gewisse Rauheit der Hosenrolle. Und Vigdis Bergitte Unsgård schickt sich als „seine“ hochtourig emotionale Arminda mit dramatisch aufgeladenen Donna-Elvira-Sopran an, der Konkurrentin Sandrina nicht nur den Grafen, sondern auch die Sängerinnen-Krone streitig zu machen.

Mozart-Elexier: Explodierende Pauken, jammernde Bratschen

Sogar die schablonenhafteren männlichen Buffo-Typen, der aufgeblasene Gouverneur Don Anchise und Violantes treu-stoffeliger Diener Roberto bekommen plastische Musik zugewiesen und haben Spaß, im Orchester ihr Echo zu wecken. Fred Hoffmann lässt mit Spieltenorlust die Bratschen klagen und die Pauken explodieren; Bassbariton Matteo Maria Ferretti nimmt mit italienischen, französischen und britischen Klischees Rossini vorweg.

Kleine Schlange, große Wirkung

Auch um diese beiden wird man sich in Liebesdingen Sorgen machen müssen: Der Podestà geht sowieso leer aus und der Gärtnergehilfe gerät unter die zickige Fuchtel der „kleinen Schlange“ Serpetta, die von der Sopranistin Sen Acar mit herrlich blitzblank stechenden Silbertönen ausgerüstet wird. Der kaum 19-jährige Mozart wusste eben genau, wer eigentlich die Hosen anhat. Riesenbeifall der nur 150 erlaubten Premierenbesucher!

Termine am 26. September, 9., 10., 24. und 30. Oktober. Karten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de

